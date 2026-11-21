Una situación de alto riesgo mantiene en vilo a los habitantes de la supermanzana 107, luego de que un poste de telecomunicaciones quedara fracturado desde su base y suspendido apenas por el tensado del cableado, convirtiéndose en una amenaza latente para automovilistas y peatones que transitan por el fraccionamiento Paraíso Maya.

El incidente se registró durante las primeras horas de la madrugada en la cuarta etapa de este complejo habitacional, específicamente en el cruce del bulevar Paraíso Maya con la calle Playa Marlín y el bulevar Mar Caribe, a la altura de la manzana 46.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el operador de un vehículo pesado perdió el control e impactó directamente contra la estructura de madera, dejándola partida y a punto de colapsar sobre la cinta asfáltica.

Tras provocar los daños, el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando tras de sí una estela de cables enredados y tendidos a ras de suelo.

Ante la magnitud del percance, cuerpos de emergencia acudieron inicialmente para evaluar los daños y procedieron a acordonar el perímetro con cinta amarilla de precaución, buscando impedir el paso vehicular y peatonal bajo la estructura vencida.

No obstante, el peligro se multiplicó horas más tarde debido a la imprudencia ciudadana: testigos señalaron que una familia que caminaba por la zona decidió arrancar y retirar el acordonamiento preventivo para abrirse paso, ignorando por completo la advertencia y dejando el área totalmente desprotegida ante una inminente caída.

Poste de telecomunicaciones queda a punto de caer en Paraíso Maya, Cancún

Sin señalización que advierta del riesgo, el tránsito en la zona se ha vuelto caótico y peligroso. Algunos conductores avanzan a escasos centímetros de los cables caídos, arriesgándose a quedar atorados o provocar un corto circuito, mientras que otros, al notar el bloqueo parcial de la vialidad, optan por invadir el carril contrario y circular en doble sentido, elevando la probabilidad de un choque frontal.

A pesar de que han transcurrido varias horas desde el impacto, ninguna cuadrilla de la empresa propietaria del poste ni personal de Protección Civil ha regresado para retirar la estructura o tensar nuevamente las líneas.

Ante la apatía y el riesgo creciente, los vecinos de la manzana 46 lanzaron un llamado urgente a las autoridades municipales y a la compañía de telecomunicaciones para que intervengan de inmediato antes de que el poste se desplome y ocurra una tragedia que lamentar.