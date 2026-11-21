Un incendio consumió parte de una vivienda en Playa del Carmen propiedad de una persona de la tercera que vive solo, por fortuna salió ileso, solo sufrió crisis nerviosa.

Los hechos ocurrieron en una casa habitada por el aductor mayor ubicada sobre la avenida Diagonal 85 con calle 12 de la colonia Ejidal de esta ciudad de Playa del Carmen, el fuego abrazo la vivienda y su propietario perdió sus pertenencias.

Vecinos al percatarse del siniestro se inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades locales, esto provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Luego del reporte elementos de Bomberos, Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron al lugar para atender el reporte.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble era habitado por el señor Marcelino “N”, quien se encontraba solo al momento del incidente, explicó a las autoridades aunque dijo desconocer las causas que originaron el incendio.

Pese a las dificultades para moverse hizo el esfuerzo y logró salir de su casa a tiempo para salvarse, vecinos que se dieron cuenta que su casa era consumida por el fuego acudieron en su auxilio y lo resguardaron mientras llegaban sus familiares.

Minutos después los paramédicos auxiliaron al hombre y valoraron su estado de salud, determinaron que no presentaba lesiones, aunque sufrió momentos de angustia por lo ocurrido.

Por su parte los bomberos realizaron intensas acciones para controlar y extinguir el fuego, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área para facilitar las labores de los bomberos.

Según las autoridades, el fuego provocó cuantiosas pérdidas materiales de la vivienda y pertenencia más del adulto mayor, quedó en la espera del apoyo de sus familiares.