Una mujer de 21 años y un hombre de 33, ambos de nacionalidad cubana, fueron identificados durante revisiones a autobuses de pasajeros en los municipios de Maxcanú y Halachó.

Ninguno pudo acreditar su estancia regular en México, por lo que fueron trasladados a Mérida para los trámites migratorios correspondientes.

Dos personas de nacionalidad cubana fueron localizadas durante operativos de revisión a autobuses de pasajeros en los municipios de Maxcanú y Halachó, Yucatán, donde recibieron apoyo para su rescate humanitario.

Se trata de una mujer de 21 años y un hombre de 33, quienes viajaban en unidades procedentes de la Ciudad de México y Villahermosa, Tabasco, con destino a Mérida.

Durante las inspecciones, se detectó que ambos eran extranjeros y no contaban con documentos para acreditar su estancia regular en territorio mexicano.

Los casos fueron identificados en puestos de control instalados en ambos municipios, como parte de acciones de revisión en las carreteras de Yucatán.