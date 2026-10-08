Honda City 2027: precio y características del nuevo rival del Versa y Yaris en México

El segmento de los sedanes subcompactos tiene un nuevo protagonista para el mercado mexicano. El Honda City 2027 mantiene una propuesta enfocada en quienes buscan un automóvil para uso diario, pero con diferentes niveles de equipamiento, tecnología y seguridad.

La oferta del modelo está integrada por tres versiones que utilizan transmisión automática CVT y que presentan diferencias principalmente en el equipamiento disponible. Los precios van desde 408 mil 900 hasta 471 mil 900 pesos.

¿Cuánto cuesta el Honda City 2027?

La alternativa más accesible es la Sport CVT, cuyo precio es de 408 mil 900 pesos. Por encima se encuentra la Prime CVT, con un costo de 440 mil 900 pesos, mientras que la gama culmina con la Touring CVT, disponible por 471 mil 900 pesos.

Entre la versión inicial y la más equipada existe una diferencia de 63 mil pesos, por lo que la elección dependerá tanto del presupuesto como de los elementos adicionales que incorpora cada configuración.

Motor y dimensiones del Honda City 2027

Bajo el cofre, el Honda City 2027 cuenta con un propulsor de cuatro cilindros y 1.5 litros, capaz de entregar 119 caballos de fuerza y 107 libras-pie de torque.

La mecánica trabaja junto con una transmisión CVT, una configuración orientada principalmente a ofrecer una conducción práctica. En cuanto a sus dimensiones, el vehículo mide 4.56 metros de largo, 1.748 metros de ancho y 1.477 metros de alto.

Uno de los aspectos destacados del sedán está en su espacio de carga. La cajuela de 519 litros permite transportar equipaje y otros objetos sin sacrificar las características de un automóvil compacto.

¿Qué ofrece en seguridad?

En materia de protección, el modelo incorpora seis bolsas de aire y frenos ABS como parte de su equipamiento. La configuración más completa suma además el sistema de asistencias Honda Sensing.

Este paquete está disponible en la versión Touring, por lo que representa uno de los elementos que diferencian al modelo de entrada respecto a la configuración de mayor precio.

El Honda City 2027 se presentó en tierras brasileñas, mostrando un facelift de media vida con un diseño bastante atractivo. Y si hay algo que llama especialmente la atención, son sus rines, que se convierten en uno de los puntos clave de su estética. El frente, eso sí, nos resulta familiar… demasiado familiar. Hay ciertos rasgos que inevitablemente nos hacen pensar en un MG5. La gama contempla cuatro versiones para el sedán: LX, EX, EXL y Touring. En el apartado mecánico, la fórmula es bastante conocida: motor de cuatro cilindros 1.5 litros, 126hp y transmisión CVT. También existe una variante Hatchback, que mantiene estas cuatro versiones y agrega la RS, que presume una imagen más deportiva mediante distintivos y elementos estéticos específicos, aunque sin modificaciones mecánicas. Y ahora sí, hablemos de dinero. En Brasil, el City Sedán arranca alrededor de 410 mil pesos mexicanos (R$117,700) y llega hasta aproximadamente 538 mil pesos (R$154,300), dependiendo de la versión. El Hatchback RS, por su parte, ronda los 545 mil pesos mexicanos (R$157,400). Precios que, para ser honestos, nos parecen bastante elevados considerando el nivel de tecnología y el planteamiento mecánico del modelo. Y eso que estamos hablando de precios convertidos desde el mercado brasileño, no necesariamente de lo que costaría en México. También se menciona una versión e:HEV, pero preferimos no darle demasiada importancia por ahora. Primero, porque no sabemos si tendría posibilidades reales de llegar a nuestro país y, segundo, porque con estos precios mejor ni imaginar cuánto podría costar. El Honda City se fabrica para distintos mercados en plantas como India y Taiwán, dependiendo de la versión y la región. Por ahora, seguimos sin confirmación de si el City Hatchback 2027 llegará a México, pero su posible arribo parece ser cuestión de tiempo aunque no sería sorprendente que nuevamente se duerman en sus laureles y dejen pasar de largo al hatch como opción de venta en nuestro país. Mientras todo eso ocurre, aquí se los presentamos. Fotos: João Brigato #honda #city #hondacity #news #car — Los AutoCríticos (@LosAutocriticos) October 3, 2026

Estos son los colores del Honda City 2027

La gama exterior contempla cinco colores para el sedán. Los compradores pueden elegir entre Blanco Platino, Plata Lunar, Acero, Negro Cristal y Rojo Radiante.

La variedad permite configurar el vehículo con diferentes acabados, aunque la disponibilidad de los colores puede depender de la versión y de las unidades existentes en los distribuidores.

¿Cómo compite contra el Nissan Versa?

El Nissan Versa aparece entre los principales rivales del Honda City dentro del mercado nacional. Su precio inicial señalado es de 374 mil 900 pesos, por lo que parte de una cantidad menor a la propuesta de Honda.

En potencia, la diferencia es reducida: el Honda City entrega 119 hp, mientras que el Versa mencionado desarrolla 118 hp. El sedán de Honda también apuesta por sus 519 litros de capacidad de cajuela como uno de sus argumentos frente al modelo de Nissan.

¿Y frente al Toyota Yaris Sedán?

El Toyota Yaris Sedán representa otra alternativa para quienes buscan un vehículo de este segmento. Su configuración de acceso con transmisión manual tiene un precio inicial de 327 mil 700 pesos, por debajo del Honda City.

Sin embargo, el modelo de Honda busca diferenciarse mediante su equipamiento tecnológico. Entre los elementos señalados se encuentra una pantalla de 8 pulgadas, conectividad inalámbrica para teléfonos y un sistema de audio compuesto por ocho bocinas.

¿Qué versión del Honda City 2027 ofrece más?

Las tres configuraciones permiten elegir entre diferentes niveles de precio y equipamiento. La Sport funciona como la puerta de entrada a la gama, mientras que la Prime incrementa las características disponibles y la Touring concentra la propuesta más completa.

Con un precio máximo de 471 mil 900 pesos, el Honda City 2027 se presenta como una opción que compite directamente con modelos como el Nissan Versa y Toyota Yaris Sedán, aunque sus diferencias de precio y equipamiento serán determinantes para los compradores mexicanos.