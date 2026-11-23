La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presentó este lunes las primeras grabaciones del operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", en el municipio de Guasave, Sinaloa. El material documenta el despliegue militar y el momento exacto en que el presunto líder criminal es esposado y escoltado tras rendirse.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, detalló los pormenores de la denominada Operación Centella. En las imágenes difundidas se observa a elementos de fuerzas especiales irrumpir de manera táctica en una residencia de lujo y asegurar a Meza Flores, quien vestía ropa negra al momento de su aprehensión.

Muestran videos de la captura del "Chapo Isidro" Se rindió sin oponer resistencia dentro de su casa en Guasave, Sinaloa https://t.co/4DcFC3bMIy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 23, 2026

De acuerdo con el informe oficial compartido por las autoridades mexicanas, la captura fue resultado de labores de inteligencia compartidas con agencias de Estados Unidos y requirió el despliegue de 361 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, apoyados por 14 aeronaves.

Las autoridades confirmaron que, junto con "El Chapo Isidro", fueron capturados otros dos integrantes de alto nivel dentro de su estructura delictiva: Germán "N", alias "Serafín", identificado como el segundo al mando de la organización, y José "N", señalado como el principal operador financiero del grupo.

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