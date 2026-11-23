Un hombre de 63 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia Héroe de Nacozari, en San Francisco de Campeche, luego de que presuntamente le encontraran una bolsa con fragmentos blancos con características similares a narcóticos.

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De acuerdo con la información oficial, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia cuando intervinieron al detectar una conducta que alteraba el orden público. Durante la revisión, localizaron una bolsa transparente que contenía los fragmentos, por lo que procedieron a detener al hombre.

El detenido y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la variante de posesión simple.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué tipo de sustancia contenía la bolsa ni la cantidad asegurada.

JGH