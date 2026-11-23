Dahian Lorena Muñoz Quiñones, conocida en redes sociales como Yaya Muñoz, se volvió tendencia tras descubrir que delincuentes ingresaron a su apartamento en Medellín y sustrajeron gran parte de sus pertenencias de valor. La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, relató entre lágrimas los hechos ocurridos.

El hecho fue dado a conocer por la propia influencer durante el domingo 22 de noviembre a través de sus redes sociales. Visiblemente afectada y sin poder contener el llanto, Muñoz compartió imágenes del estado en el que encontró su inmueble al regresar a casa, mostrando habitaciones desordenadas y estuches de joyería completamente vacíos.

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Yaya Muñoz denuncia robó millonario en su casa en Medellín

Según el testimonio dado por la creadora de contenido en sus historias de Instagram, los asaltantes lograron abrir la caja fuerte donde resguardaba sus ahorros en dinero en efectivo y la totalidad de sus joyas. Aunque hasta el momento no se ha revelado el monto exacto de las pérdidas, Yaya aseguró que el hurto representa el fruto de años de trabajo.

Uno de los aspectos que mayor desconcierto generó en la víctima es que el conjunto residencial cuenta con estrictos controles y vigilancia, además de que la puerta principal de su apartamento permanecía cerrada con llave al momento de su llegada. Al inspeccionar el lugar, Muñoz notó una cortina doblada, lo que la llevó a plantear la hipótesis de que los responsables habrían ingresado por una de las ventanas del inmueble.

Entre lágrimas, Yaya Muñoz contó que fue víctima de un r0b0 en su propia vivienda. La creadora de contenido aseguró que se llevaron todas sus joyas, incluso en medio de las medidas de seguridad que tiene su casa. 🥺 https://t.co/PLADnukDyW — Rastreando famosos (@RastreandoF) November 22, 2026

“¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron? Yo no puedo creer esto, se llevaron absolutamente todas las joyas. Dios mío, ¿cómo existe gente tan mala?”, expresó en sus redes sociales.

Intervención de las autoridades

Tras percatarse del hurto, Yaya Muñoz dio aviso a las autoridades. Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda para adelantar la inspección técnica de la escena, verificar posibles puntos de acceso y recolectar material probatorio que permita identificar a los autores del robo.

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En una actualización posterior, la presentadora confirmó que ya formalizó los procedimientos legales correspondientes y dejó el caso en manos de los investigadores. “Ya todo está en investigación, pero no deja de doler lo que se trabaja con mucho esfuerzo”, escribió.

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