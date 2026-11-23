La bancada de Morena en el Senado de la República expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas tras el operativo federal en Guasave, Sinaloa, que permitió la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y dejó un saldo de cuatro militares muertos y diez heridos.

Mediante un comunicado difundido este lunes 23 de noviembre, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Mariela Gutiérrez Escalante, y el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, enviaron sus condolencias a las familias de los elementos del Ejército Mexicano que fallecieron durante los enfrentamientos.

Ambos legisladores reconocieron la participación del Ejército, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales en las acciones contra la delincuencia organizada.

Mariela Gutiérrez reconoce a militares tras captura de “El Chapo Isidro”

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante expresó su solidaridad con los familiares de los cuatro militares fallecidos y deseó una pronta recuperación a los diez elementos que resultaron lesionados.

"Reconozco la valentía, el compromiso y la entrega de quienes participaron en este operativo y sirven a México", manifestó.

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Asimismo, reiteró su reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad que participa en los operativos federales.

Higinio Martínez respalda estrategia de seguridad de Sheinbaum

Por su parte, Higinio Martínez Miranda manifestó su respaldo a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener las acciones contra la delincuencia organizada, luego del operativo realizado en Guasave.

El presidente del Senado destacó la responsabilidad de los integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las tareas de protección de la población.

También expresó sus condolencias a familiares y compañeros de los militares fallecidos.

La captura de Fausto Isidro “N” ocurrió el viernes 20 de noviembre, durante un despliegue de fuerzas federales en Sinaloa. Las autoridades identifican al detenido como presunto líder de una organización criminal vinculada con los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo dejó cuatro militares fallecidos, diez lesionados y 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada muertos.

IO