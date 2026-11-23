Una fotografía de un camarón de gran tamaño, presuntamente capturado en las costas de Celestún, Yucatán, llamó la atención en redes sociales y despertó inquietud por la posible presencia de una especie invasora en la región.

El ejemplar podría tratarse de un camarón tigre gigante (Penaeus monodon), originario del Indo-Pacífico y conocido por alcanzar dimensiones superiores a las de otras especies de camarones presentes en la zona.

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La preocupación se debe a que este crustáceo podría competir con las especies nativas por alimento y espacio, lo que representaría un riesgo para el equilibrio de los ecosistemas marinos de la costa yucateca.

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Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el ejemplar fotografiado corresponda a esta especie, por lo que será necesaria una identificación especializada para determinar su origen.

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El posible avistamiento también recordó un antecedente registrado en diciembre de 2019, cuando investigadores documentaron la presencia del camarón tigre gigante en la laguna de Celestún.

Por ahora, la fotografía mantiene el interés sobre la posible presencia de este crustáceo en la zona, mientras se espera conocer si se trata de un nuevo registro o de otra especie de gran tamaño.