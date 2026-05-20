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Cuatro corredores prioritarios marcan inicio de nueva red ferroviaria del sexenio de Claudia Sheinbaum

Los corredores iniciales incluyen Ciudad de México–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, con estudios técnicos que definen la viabilidad y diseño.

Por Redacción Por Esto!

20 de may de 2026

1 min

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Primeros cuatro tramos ferroviarios del sexenio registran avances, informa Ricardo Vallejo
Primeros cuatro tramos ferroviarios del sexenio registran avances, informa Ricardo Vallejo

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Ricardo Vallejo Suárez, informó que ya fueron desarrollados casi 800 kilómetros de ingeniería básica correspondientes a los primeros cuatro tramos ferroviarios prioritarios del actual sexenio.

De acuerdo con el reporte presentado, estos trabajos forman parte de la primera etapa del ambicioso proyecto ferroviario impulsado por el Gobierno federal, que busca recuperar y ampliar la red nacional de trenes de pasajeros. Los primeros corredores considerados dentro del plan son Ciudad de México–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

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Ricardo Vallejo explicó que la ingeniería básica contempla diversos estudios técnicos indispensables para la construcción de infraestructura ferroviaria, entre ellos levantamientos topográficos, análisis geotécnicos, estudios geológicos, hidráulicos y evaluaciones de operación, los cuales permiten definir la viabilidad y diseño de cada tramo.

Además, indicó que los trabajos no se limitan a esta primera etapa. Paralelamente se desarrolla la ingeniería básica de más de mil 400 kilómetros adicionales, que incluirán nuevas rutas proyectadas dentro del sistema ferroviario nacional.

El proyecto ferroviario es una de las principales apuestas de infraestructura del gobierno de Claudia Sheinbaum y forma parte de una estrategia para fortalecer el transporte de pasajeros y mejorar la conectividad entre distintas regiones del país. La meta oficial contempla la construcción de miles de kilómetros de vías férreas durante el sexenio.

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