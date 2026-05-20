Plan ferroviario de Sheinbaum supera obras realizadas entre 2006 y 2018, afirma Lajous

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte, Andrés Lajous, destacó los avances del programa ferroviario impulsado por el Gobierno federal, señalando que actualmente se construyen más de 2 mil 300 kilómetros de vías férreas, una cifra que calificó como histórica.

Durante su participación, Lajous comparó el avance actual con el periodo comprendido entre 2006 y 2018, cuando se construyeron alrededor de 250 kilómetros de infraestructura ferroviaria. Según explicó, el objetivo es recuperar y fortalecer el sistema nacional de transporte de pasajeros mediante una nueva red ferroviaria de gran alcance.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 20 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

El plan ferroviario contempla distintos corredores y rutas estratégicas que buscan conectar regiones del país con infraestructura exclusiva para pasajeros, además de integrar proyectos que permitan mejorar la movilidad y la conectividad nacional. Entre las obras mencionadas se encuentran rutas como Ciudad de México–Querétaro, Saltillo–Nuevo Laredo y Querétaro–Irapuato, que forman parte de las fases iniciales del proyecto.

Trenes de pasajeros toman impulso: Gobierno federal presume expansión ferroviaria histórica

La administración federal ha sostenido que el proyecto forma parte de una estrategia para recuperar el papel del Estado en el desarrollo ferroviario y ampliar alternativas de transporte en distintas zonas del país. Autoridades también han señalado que el programa pretende consolidar una red ferroviaria moderna que conecte ciudades y reduzca tiempos de traslado para millones de personas.

La expansión ferroviaria representa una de las principales apuestas de infraestructura del actual gobierno y busca dar continuidad a proyectos desarrollados en los últimos años, entre ellos el fortalecimiento del sistema de trenes de pasajeros y nuevas conexiones regionales.