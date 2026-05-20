Plan ferroviario de Sheinbaum supera obras realizadas entre 2006 y 2018, afirma Lajous

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte, Andrés Lajous, destacó los avances del programa ferroviario impulsado por el Gobierno federal, señalando que actualmente se construyen más de 2 mil 300 kilómetros de vías férreas, una cifra que calificó como histórica.
Durante su participación, Lajous comparó el avance actual con el periodo comprendido entre 2006 y 2018, cuando se construyeron alrededor de 250 kilómetros de infraestructura ferroviaria. Según explicó, el objetivo es recuperar y fortalecer el sistema nacional de transporte de pasajeros mediante una nueva red ferroviaria de gran alcance.
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Mañanera de hoy 20 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo
El plan ferroviario contempla distintos corredores y rutas estratégicas que buscan conectar regiones del país con infraestructura exclusiva para pasajeros, además de integrar proyectos que permitan mejorar la movilidad y la conectividad nacional. Entre las obras mencionadas se encuentran rutas como Ciudad de México–Querétaro, Saltillo–Nuevo Laredo y Querétaro–Irapuato, que forman parte de las fases iniciales del proyecto.
La administración federal ha sostenido que el proyecto forma parte de una estrategia para recuperar el papel del Estado en el desarrollo ferroviario y ampliar alternativas de transporte en distintas zonas del país. Autoridades también han señalado que el programa pretende consolidar una red ferroviaria moderna que conecte ciudades y reduzca tiempos de traslado para millones de personas.
La expansión ferroviaria representa una de las principales apuestas de infraestructura del actual gobierno y busca dar continuidad a proyectos desarrollados en los últimos años, entre ellos el fortalecimiento del sistema de trenes de pasajeros y nuevas conexiones regionales.