Burger Day 2026:Carl’s Jr. lanza hamburguesas a 1 peso en México

La cadena de comida rápida Carl’s Jr. sorprendió a miles de clientes en México al anunciar una promoción especial por el Burger Day, donde será posible conseguir una hamburguesa por apenas 1 peso. La dinámica estará disponible únicamente este 28 de mayo y ya ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la marca.

La oferta permitirá a los consumidores agregar una Famous Star con queso por solo un peso adicional al comprar cualquier combo participante en las sucursales de Carl’s Jr.. La promoción fue confirmada por la empresa a través de sus redes sociales y canales oficiales.

De acuerdo con los términos publicados por la cadena, la promoción aplicará para compras realizadas directamente en restaurante, pedidos para llevar y también en el servicio de drive thru. Sin embargo, no estará disponible en sucursales ubicadas dentro de aeropuertos ni en combos infantiles.

Esta es una foto totalmente negra, si ves una hamburguesa, es porque te hace falta visitar tu Carl's Jr. más cercano. pic.twitter.com/oN3TruT8mr — @CarlsJrMx (@CarlsJrMx) August 28, 2025

Para obtener la hamburguesa promocional, los clientes deberán avisar al personal en caja que desean agregar la oferta de Burger Day a su pedido. La dinámica únicamente será válida durante el jueves 28 de mayo y hasta agotar existencias en restaurantes participantes.

La promoción de Carl’s Jr. forma parte de las celebraciones internacionales del Día de la Hamburguesa, una fecha en la que distintas cadenas de comida rápida lanzan descuentos y ofertas especiales para atraer consumidores.

Con esta estrategia, Carl’s Jr. busca posicionarse nuevamente entre las promociones más comentadas de la temporada, especialmente en medio de una intensa competencia entre marcas de comida rápida que aprovechan el Burger Day para aumentar sus ventas y presencia en redes sociales.

Los clientes interesados pueden consultar más detalles y términos oficiales directamente en el sitio de Carl’s Jr. México, donde también se encuentran disponibles las condiciones completas de la promoción.