“Spider-Man Brand New Day” adelanta su estreno; ¿cuál es la nueva fecha? 

Sony Pictures ha modificado ligeramente su calendario de distribución global para Spider-Man: Brand New Day, la esperada cuarta entrega de Tom Holland y que será de gran importancia para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta información ha generado emoción entre los fanáticos de las cintas de superhéroes.

La película originalmente estaba programada a nivel mundial para el viernes 31 de julio de 2026. Sin embargo, la distribuidora decidió adelantar el estreno de forma escalonada en el mercado internacional, modificando la estrategia unificada que se tenía planeada para las nuevas cintas del UCM.

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¿Cuál es la nueva fecha de estreno para Spider-Man 4?

Sony informó que el adelanto de las fechas varía según la región geográfica, por lo que para Europa el estreno oficial se adelantó dos días, quedando fijado para el 29 de julio de 2026. Mientras que para México e Hispanoamérica; la próxima cinta de Spider-Man llegará a los cines el próximo jueves 30 de julio de 2026.

El mundo ha olvidado a Peter Parker, pero él no se ha olvidado de ellos. #SpiderManBrandNewDay, exclusivamente en cines 29 de julio. pic.twitter.com/FVGpzofZMc — Sony Pictures España (@sonypictures_es) May 27, 2026

A pesar de que en México la cinta se estrenará un día antes que, en Estados Unidos, no se descarta que los cines locales organicen funciones de preestreno o preventas especiales esa misma semana.

Detalles de la nueva cinta de Spider-Man

Esta entrega marca el inicio de una era completamente nueva para el superhéroe dentro del UCM, situándose cuatro años después de los caóticos eventos de Spider-Man: No Way Home. Tras el hechizo del Doctor Strange, nos encontraremos con un Peter Parker más adulto, completamente aislado, viviendo solo y operando en el anonimato.

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La trama tomará una fuerte inspiración de los cómics homónimos de Marvel, con un enfoque mucho más callejero y enfocado en la supervivencia diaria sin el respaldo tecnológico o financiero de los Vengadores. No obstante, su constante combate al crimen en Nueva York le provocará una inesperada transformación física.

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