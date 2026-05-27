Falta de fogueo e intercambios provocó que no se cosecharan medallas en TKD para Quintana Roo

El expresidente de la Asociación de Taekwondo de Quintana Roo, y director de las escuelas de Taekwondo Pilsung, reconoció que la baja en la cosecha de medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 de siete- seis menos que en el 2025 y 2024 que se ganaron 13-se debió a inconformidades de los padres con la asociación, falta de fogueo e intercambios.

“Yo creo que fue un poco de todo, sí se necesita más fogueo e intercambios, pero ello no es fácil, hay situaciones que no está en las manos de los maestros y los padres de familia”, expresó en entrevista Peniche.

Agregó que por su parte en estas Olimpiadas Nacionales CONADE 2026 fue la primera vez en 24 años que su academia no consiguió una medalla.

“No se dieron los resultados que hubiéramos deseado, en el caso de mi academia Pilsung se rompió la racha de 24 años consecutivos ganando medallas en olimpiada, este año no se dio el resultado y nos quedamos a una pelea de que se dieran los 25 años”, destacó.

Reiteró el Sensei que ante ello, junto con sus alumnos seguirán trabajando arduamente sin perder la meta, que es darle a Quintana Roo medallas de olimpiada.

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“Desafortunadamente no llegó y no nos queda de otra que seguir trabajando, seguir sin perder el enfoque de lo que queremos con los chavos”, explicó el entrevistado.

Afirmó Raúl Peniche que también esta baja se debió a varias circunstancias, ya que hoy en día el Taekwondo tiene buen nivel nacional y también tiene que ver mucho el trabajar con petos oficiales en competencias.

“Tiene que ver mucho también el sistema de los petos, ya que eso cambia mucho el combate, pero no hay pretexto alguno, Quintana Roo sí bajo (su cosecha de medallas) pero una de las circunstancias es que varios muchachos cambiaron de categoría, no es lo mismo competir en Infantil y Cadetes que en Juvenil, sin embargo, no nos queda más que seguir trabajando”, explicó.

Finalmente, el maestro de Taekwondo reconoció que, pese a la caída en el número de preseas, en las olimpiadas se tiene que seguir trabajando. “No debemos de perder el enfoque y seguir trabajando por el bien del Taekwondo en Quintana Roo”, concluyó.