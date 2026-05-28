Usuarios reportan caída de BBVA México; ¿Ya funciona?

Miles de clientes de BBVA México reportaron problemas para acceder a la app móvil y realizar operaciones bancarias durante este jueves 28 de mayo de 2026. Las fallas provocaron molestias entre los usuarios, quienes recurrieron a redes sociales para señalar errores en transferencias, accesos y servicios digitales desde las 11:30 de la mañana aproximadamente.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, los reportes sobre la caída del servicio comenzaron a incrementarse en las últimas seis horas. La mayoría de las quejas estuvieron relacionadas con la aplicación de BBVA, mientras que otros usuarios señalaron problemas en la banca en línea y en la banca móvil.

El servicio se comenzó a normalizar aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves 28 de mayo.

Según las cifras compartidas por la plataforma, el 55 por ciento de las fallas correspondieron directamente a la app de BBVA, mientras que un 17 por ciento estuvo ligado a inconvenientes en la versión web y otro porcentaje similar a errores en los servicios móviles.

Ante la ola de reportes, BBVA emitió un mensaje a través de sus redes sociales donde reconoció que existía una “intermitencia” tanto en la aplicación como en Línea BBVA. Además, la institución financiera aseguró que su equipo técnico ya trabajaba para restablecer el funcionamiento lo antes posible.

El banco también pidió paciencia a sus clientes y recomendó intentar realizar las operaciones más tarde mientras se solucionaban los inconvenientes. Hasta el momento, la institución no ha detallado las causas específicas que originaron las fallas en sus servicios digitales.

Las afectaciones en plataformas bancarias suelen generar preocupación entre los usuarios debido a la dependencia cada vez mayor de las operaciones digitales, especialmente para pagos, transferencias y consultas de saldo. Por ello, la caída parcial de BBVA México rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales este jueves.