Balón de Oro 2026: La UEFA ya tiene sede y fecha oficial

La carrera por el próximo Balón de Oro 2026 ya comenzó fuera de la cancha. La UEFA anunció oficialmente que la próxima ceremonia del premio individual más prestigioso del futbol mundial tendrá una nueva sede y se realizará por primera vez en la ciudad de Londres.

La gala se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre de 2026 y marcará una edición especial debido a que el reconocimiento creado por la revista France Football cumplirá 70 años desde su nacimiento en 1956.

Desde 2024, la organización del evento corre a cargo de manera conjunta entre la UEFA y el grupo L’Équipe, propietario de France Football. Para esta edición histórica, los organizadores decidieron elegir a Londres como sede en homenaje a Stanley Matthews, legendario futbolista inglés que se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro hace casi siete décadas.

La UEFA destacó que el premio se ha consolidado como uno de los mayores símbolos de reconocimiento dentro del futbol internacional, tanto en la rama varonil como femenil. Además, señalaron que llevar la ceremonia a Inglaterra fortalece todavía más el alcance global de la marca.

En la edición 2025, los ganadores fueron el francés Ousmane Dembélé, figura del PSG, y la española Aitana Bonmatí, estrella del Barcelona femenil, quien continúa dominando el futbol internacional tras conquistar varios Balones de Oro consecutivos.

El historial reciente del galardón también incluye nombres históricos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Rodri, quienes han marcado distintas épocas en el futbol europeo durante la última década.

En la categoría femenil, jugadoras como Alexia Putellas, Ada Hegerberg y la propia Aitana Bonmatí han encabezado el crecimiento y reconocimiento mundial del futbol femenil desde la creación del premio en 2018.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la próxima entrega del Balón de Oro promete convertirse en una de las ceremonias más mediáticas de los últimos años, especialmente por el impacto que tendrá el rendimiento de varias estrellas rumbo a la Copa del Mundo.