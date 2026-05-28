El Mundial en redes sociales: La Selección que ya es campeona con más seguidores; El Tri, dentro del Top 10

A meses de la Copa Mundial 2026, la pelea entre las selecciones más importantes del planeta ya no solo ocurre dentro de la cancha. Un nuevo estudio internacional reveló cuáles son los equipos nacionales con mayor impacto en redes sociales, dejando a Francia, Inglaterra y Brasil como los gigantes digitales del futbol mundial.

El informe publicado por IBOPE Repucom, división especializada en marketing deportivo de Kantar Media, analizó el comportamiento digital de 60 selecciones nacionales en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y X. El estudio contempla tanto a países clasificados al Mundial como a otros equipos con gran presencia internacional.

La selección de Francia encabeza el ranking global con 48.8 millones de seguidores, seguida por Inglaterra con 43 millones y Brasil con 38.4 millones. Más abajo aparecen Portugal y Argentina, consolidando el dominio europeo y sudamericano en el entorno digital del futbol internacional.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el crecimiento de Portugal, que registró el mejor desempeño del último año al sumar 7.3 millones de nuevos seguidores. Más de la mitad de ese incremento llegó gracias a TikTok, plataforma donde la federación portuguesa prácticamente duplicó su audiencia.

Otro fenómeno inesperado fue el de Indonesia. Aunque la selección asiática no consiguió su boleto al Mundial 2026, logró convertirse en uno de los equipos con mayor crecimiento digital del planeta, acumulando más de 3.7 millones de nuevos seguidores y posicionándose dentro del Top 10 mundial en redes sociales.

Las selecciones más seguidas en redes sociales

En cuanto a las confederaciones, la UEFA domina ampliamente el escenario digital con 228 millones de seguidores acumulados entre las selecciones europeas analizadas. Mientras tanto, la CONMEBOL mantiene el promedio más alto de seguidores por selección gracias al peso de Brasil, Argentina y Colombia.

Dentro de la CONCACAF, la Selección Mexicana aparece como la potencia digital más importante de la región con cerca de 29 millones de seguidores, muy por encima de Estados Unidos y Canadá, países que también serán anfitriones del Mundial 2026.

El reporte también confirmó que TikTok se convirtió en la plataforma más importante para las selecciones nacionales, representando más de la mitad de todos los nuevos seguidores generados en el último año. En contraste, la red social X fue la única que presentó pérdidas generales de audiencia.

Entre las curiosidades del ranking destaca que Noruega tiene más seguidores en TikTok que Brasil, mientras que Uzbekistán supera en suscriptores de YouTube a selecciones históricas como Portugal y Argentina. Además, Indonesia posee una de las cuentas más grandes del mundo dentro de TikTok entre equipos nacionales.

Especialistas consideran que las redes sociales ya funcionan como un “estadio digital” donde las selecciones fortalecen la conexión con millones de aficionados alrededor del planeta. A menos de un año del Mundial 2026, el impacto fuera de la cancha también se perfila como una de las grandes competencias del futbol internacional.

Las 20 selecciones que tienen más seguidores en sus redes sociales