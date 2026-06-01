Luna Azul y microluna 2026: cuándo y cómo ver el fenómeno astronómico más raro del año

El cielo nocturno ofrece este fin de semana un espectáculo poco habitual que reúne varios eventos astronómicos en una misma noche. La aparición de una Luna Azul, acompañada por una microluna y la brillante estrella Antares, convierte el cierre de mayo en una cita imperdible para observadores, fotógrafos y aficionados a la astronomía.

La principal particularidad de este fenómeno radica en que se trata de la segunda Luna llena registrada durante el mismo mes calendario, condición que da origen al término Luna Azul. Aunque su nombre puede sugerir un cambio de color, en realidad se refiere a una coincidencia poco frecuente que suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio.

A esta singularidad se suma el hecho de que la Luna alcanzará su fase llena muy cerca del apogeo lunar, el punto más lejano de su órbita alrededor de la Tierra. Debido a esta distancia, el satélite natural se percibirá ligeramente más pequeño y menos brillante de lo habitual, motivo por el que recibe la denominación de microluna.

🌑 Chile fue testigo de una rara microluna azul



Una luna azul ocurre cada 2 o 3 años, cuando una segunda luna llena cae dentro de un mismo mes calendario. Una luna azul también es la luna llena más distante y de menor tamaño aparente del año. pic.twitter.com/9Jp7egV8vp — Sepa Más (@Sepa_mass) May 31, 2026

De acuerdo con especialistas, la diferencia visual será sutil para la mayoría de las personas, aunque se estima que la Luna será alrededor de un siete por ciento menos luminosa que una Luna llena promedio y considerablemente menos brillante que una superluna.

Otro de los grandes atractivos de la noche será la cercanía aparente entre la Luna y Antares, una de las estrellas más brillantes del firmamento. Conocida como el "corazón del Escorpión", esta supergigante roja destaca por su intenso color rojizo y por ser una de las referencias más visibles de la constelación de Escorpio.

La combinación entre el resplandor plateado de la Luna y el tono rojizo de Antares ofrecerá una imagen especialmente llamativa. En algunas regiones del hemisferio sur incluso podrá observarse una ocultación, fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa frente a una estrella y la cubre temporalmente.

Los expertos señalan que no será necesario utilizar telescopios para disfrutar del evento. Bastará con buscar un lugar con poca contaminación lumínica y observar el horizonte después del anochecer. Quienes cuenten con prismáticos podrán apreciar con mayor detalle la superficie lunar y la proximidad visual de Antares.

Más allá de su belleza, la coincidencia entre una Luna Azul, una microluna y la presencia destacada de Antares convierte esta noche en uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos de 2026, una oportunidad excepcional para reconectar con el cielo y disfrutar de un fenómeno que tardará años en repetirse con características similares.