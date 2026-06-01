Yucatán vigila la costa para evitar un caso como en Mahahual; monitorean proyectos turísticos e inmobiliarios

El Gobierno de Yucatán mantiene vigilancia permanente sobre posibles desarrollos turísticos e inmobiliarios en la costa del estado para prevenir afectaciones ambientales similares a las que recientemente generaron preocupación en Mahahual, Quintana Roo, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Neyra Silva Rosado.

Explicó que, aunque las autorizaciones para los proyectos en zonas costeras corresponden principalmente a instancias federales, “estamos trabajando de manera coordinada con instituciones a nivel federal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evitar que una situación como esta se pudiera presentar en la entidad”.

La funcionaria indicó que actualmente no existe en Yucatán un caso similar al reportado en Mahahual; sin embargo, reconoció que diversas áreas costeras podrían despertar interés para futuros proyectos turísticos o inmobiliarios, por lo que las autoridades mantienen monitoreo constante. “Como estado, estamos muy atentos para ver qué cosas se están desarrollando y qué pudiera generar algún foco rojo”, comentó.

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La titular de Desarrollo Sustentable confirmó además que han recibido reportes relacionados con posibles afectaciones y deforestación en zonas de manglares en algunos puntos del litoral yucateco, situaciones que son atendidas junto con las autoridades federales ambientales.

Guardianas del ecosistema

Destacó que la protección de manglares y refugios pesqueros ha contado con una participación activa de mujeres de comunidades costeras, quienes encabezan diversos proyectos de conservación ambiental. “Mucho de la conservación del manglar aquí en el estado es hecho por mujeres”, afirmó.

Neyra Silva adelantó que durante un próximo Expoforo ambiental participarán agrupaciones comunitarias de localidades como Chelem, Celestún y Sisal, donde compartirán experiencias relacionadas con la conservación ecológica y las consecuencias de la deforestación de manglares.

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Añadió que el Gobierno estatal continuará trabajando con especialistas y dependencias federales para fortalecer la protección de los ecosistemas costeros, considerados estratégicos para la biodiversidad, la pesca y la protección natural frente a los fenómenos meteorológicos.

Barrera natural

Los manglares de Yucatán forman parte de uno de los sistemas ecológicos más importantes del Golfo de México y funcionan como barrera natural contra erosión costera, huracanes e inundaciones, además de servir como refugio para especies marinas y aves migratorias.