Trabajadores bloquean acceso a Costa Maya por presunto incumplimiento en pago de utilidades

Trabajadores de Mayan Connection, empresa vinculada al complejo turístico Costa Maya, mantienen cerrado desde las primeras horas de este lunes el acceso principal al puerto de cruceros de Mahahual. La protesta surge por el presunto incumplimiento en el pago de utilidades correspondiente al último ejercicio fiscal.

La manifestación se concentra en la primera garita de acceso y salida del recinto portuario. Con lonas y presencia física, los inconformes impiden el paso de unidades de transporte, personal operativo y mercancías.

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De acuerdo con testimonios, la empresa ofreció a la plantilla un bono económico como sustitución del reparto de utilidades. La justificación presentada por la compañía fue que no se generaron ganancias durante el año fiscal, por lo que legalmente no procedería el pago. Los trabajadores rechazan esa versión.

Aseguran que en meses previos se les solicitó firmar contratos bajo nuevas razones sociales, un movimiento que consideran una estrategia para diluir antigüedad y modificar condiciones laborales. Para ellos, esos cambios contractuales impactaron directamente en sus prestaciones y derechos, incluido el reparto de utilidades.

“Nos quisieron comprar con un bono y la excusa es que no hubo utilidades, pero nosotros vemos el movimiento de cruceros todos los días. Sabemos que sí hay ingresos”, declaró uno de los empleados que participa en el bloqueo.

Los manifestantes afirman que, hasta el momento, no existe una propuesta formal ni mesa de diálogo con directivos de Mayan Connection. Tampoco reportan acercamientos con representantes sindicales que medien el conflicto. Señalan que la protesta se mantendrá de manera indefinida hasta obtener una respuesta por escrito sobre el pago que reclaman.

El bloqueo ya genera afectaciones visibles. Operadores turísticos reportan retrasos en el traslado de visitantes y complicaciones para el abastecimiento de comercios dentro del puerto. Costa Maya recibe miles de pasajeros por semana, por lo que cualquier interrupción en los accesos tiene un efecto inmediato en la derrama económica.

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Hasta el cierre de esta nota, ni Mayan Connection ni la administración del puerto han emitido un comunicado oficial.

La Ley Federal del Trabajo establece que las utilidades deben repartirse cuando la empresa reporta ingresos gravables, y contempla sanciones por simulación en la contratación.

Mientras tanto, el acceso a Costa Maya permanece bloqueado. Los trabajadores insisten en que no liberarán la garita sin un compromiso claro.