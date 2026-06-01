Gobierno federal mantiene diálogo con la CNTE ante protestas en CDMX: “Vamos a confiar en las pláticas”, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México mantiene diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de las protestas realizadas durante la última semana en la Ciudad de México y otras entidades del país.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 1 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que las conversaciones se mantienen a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, encabezadas por Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente.

Sheinbaum señaló que hasta el domingo la presencia principal correspondía a maestros de la sección 22 de Oaxaca, aunque precisó que la mayoría del magisterio de esa entidad permaneció en clases. También indicó que este lunes llegarían docentes de otros estados, por lo que el gobierno continuará con las mesas de atención.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las demandas de la CNTE?

La presidenta reconoció que algunas demandas del magisterio pueden atenderse, aunque aclaró que no todas son viables por razones presupuestales. Sin embargo, sostuvo que el gobierno revisará los planteamientos que sí puedan avanzar mediante acuerdos.

Entre los temas señalados se encuentra la exigencia de derogar completamente los elementos que, desde la visión de la CNTE, permanecen de la reforma educativa impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sheinbaum explicó que la parte punitiva de esa reforma fue eliminada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que permitió la basificación de cerca de un millón de maestros.

Noticia Destacada Segob encabeza nueva reunión con la CNTE de Oaxaca para atender demandas del magisterio

Sheinbaum plantea consulta a maestros sobre evaluación y plazas

La mandataria explicó que una de las discusiones pendientes tiene que ver con el esquema de evaluación docente y la llamada Usicamm. Señaló que su compromiso es modificar ese sistema, pero sostuvo que los cambios deben definirse con la opinión directa de las y los maestros.

Sheinbaum afirmó que el gobierno buscará avanzar en una consulta al magisterio a partir del próximo año, para conocer qué problemas tiene el modelo actual y qué tipo de evaluación consideran más adecuada.

También defendió que los procesos deben evitar prácticas de corrupción, como la venta o asignación discrecional de plazas.

#MañaneraDelPueblo. Explica @Claudiashein en las pláticas y negociaciones con la #CNTE sobre el proceso de evaluación. pic.twitter.com/aH8hKLrdZp — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 1, 2026

Gobierno confía en acuerdos antes del Mundial

Ante la pregunta sobre si habrá tiempo para desactivar las protestas antes de la inauguración del Mundial, Sheinbaum respondió que las pláticas continuarán y pidió confiar en que el diálogo permitirá atender la situación.

La presidenta reiteró que su gobierno mantendrá abierta la negociación con la CNTE y esperará el avance de las mesas encabezadas por Gobernación y Educación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO