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Falta de alimento en abuelito moviliza a emergencias en Campeche

Ciudadanos y policías atendieron a un adulto mayor que comenzó a vomitar en la calle 19 de Samulá. Los paramédicos lo estabilizaron en el lugar.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de jun de 2026

1 min

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Adulto mayor estabilizado en Samulá sin necesidad de hospitalización
Adulto mayor estabilizado en Samulá sin necesidad de hospitalización / Dismar Herrera

Un adulto mayor fue auxiliado por elementos policiacos en el parque de Samulá, luego de que comenzara a sentirse mal y vomitar cuando se retiraba de su trabajo ubicado en el poblado.

El hecho ocurrió en el parque situado sobre la calle 19, donde el adulto empezó a quejarse, lo que fue observado por ciudadanos quienes al pretender ayudarlo vieron que comenzó a vomitar.

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Eso fue reportado al número de emergencias y policías cercanos, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos del sector salud que le brindaron atención en el lugar y lograron estabilizarlo.

Tras la valoración médica se determinó que el malestar fue ocasionado por la falta de alimento, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

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