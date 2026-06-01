Falta de alimento en abuelito moviliza a emergencias en Campeche

Un adulto mayor fue auxiliado por elementos policiacos en el parque de Samulá, luego de que comenzara a sentirse mal y vomitar cuando se retiraba de su trabajo ubicado en el poblado.

El hecho ocurrió en el parque situado sobre la calle 19, donde el adulto empezó a quejarse, lo que fue observado por ciudadanos quienes al pretender ayudarlo vieron que comenzó a vomitar.

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Eso fue reportado al número de emergencias y policías cercanos, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos del sector salud que le brindaron atención en el lugar y lograron estabilizarlo.

Tras la valoración médica se determinó que el malestar fue ocasionado por la falta de alimento, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.