Marcha LGBT+ 2026 en CDMX: ruta, horario y lema oficial de la movilización del Orgullo

La Marcha LGBT+ 2026 ya tiene lema, cartel oficial y ruta confirmada para recorrer las principales avenidas de la capital del país. La movilización, considerada una de las más importantes de América Latina, se llevará a cabo el próximo 27 de junio con un mensaje centrado en la igualdad, la paz y la solidaridad entre las comunidades de la diversidad sexual.

Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, los organizadores buscan visibilizar los desafíos que aún enfrentan las personas de la comunidad LGBT+, al tiempo que promueven la unión frente a las desigualdades y la discriminación que persisten en distintos sectores de la sociedad.

¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBT+ 2026?

La concentración está programada para las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, desde donde partirán los contingentes para avanzar por Paseo de la Reforma, continuar por avenida Juárez, cruzar una parte de Eje Central y posteriormente incorporarse a la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque este año coinciden diversos eventos masivos en el Centro Histórico, incluidos espacios vinculados al Mundial 2026, los organizadores mantienen la intención de concluir el recorrido en la Plaza de la Constitución, como ha ocurrido tradicionalmente.

Habrá un espacio dedicado a la memoria y la reflexión

Como parte de las actividades de la jornada, se realizará nuevamente el llamado Tramo del Silencio, un segmento del recorrido destinado a recordar a las víctimas de violencia, desaparición, discriminación y otros actos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.

Este momento busca generar conciencia sobre los desafíos que aún enfrenta la comunidad y rendir homenaje a quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

El cartel ganador refleja la diversidad y el relevo generacional

La imagen oficial de la edición 48 de la marcha fue creada por Jorge Mendoza Cruz, cuya propuesta destaca la diversidad de identidades presentes en la capital mexicana y el intercambio entre distintas generaciones que han participado en la lucha por los derechos de las personas LGBT+.

La obra fue seleccionada por representar el espíritu de inclusión, resistencia y participación colectiva que caracteriza al movimiento en la Ciudad de México.

Una marcha que llega en un contexto de cambios y desafíos

La edición 2026 se desarrollará en un momento particular para la capital del país, marcado por la celebración del Mundial 2026, los debates sobre la gentrificación y las demandas relacionadas con el respeto a la diversidad y la erradicación de la violencia por motivos de identidad u orientación sexual.

Con miles de asistentes esperados, la Marcha del Orgullo LGBT+ volverá a convertirse en una de las expresiones sociales más visibles del país, combinando celebración, memoria y exigencia de derechos en las calles de la Ciudad de México.