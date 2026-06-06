Marcha del orgullo y la diversidad LGTB+ reunió hasta 2500 personas este 2026

Orgullo, euforia y alegría se vivieron durante la tarde del sábado durante el Cancún Pride internacional 2026 qué reunió hasta 2500 personas, comenzando su marcha desde el malecón tajamar donde se reunieron diversos contingentes hasta conformar un único grupo que al canto de palabras de aliento, discursos de apoyo y música avanzaron por el centro de la ciudad, en esta movilización qué busca una exigencia en la igualdad, tolerancia y respeto.

Esta marcha tuvo un fuerte objetivo en la narrativa social, que busca reforzar el reconocimiento de los derechos de las comunidades LGTB+. La movilización contó con la presencia de contingentes Gay, lasbianas, transgénero, queer, pansexuales, cisgenero, no binario, entre otros.

Al concluir con el recorrido por la Av. Tulum se dirigieron hasta el parque de las Palapas donde artistas como la cantante Romi deleitó a los asistentes con sus piezas más reconocidas. "Es una fiesta donde todas y todos podemos ser quienes realmente somos.

Es un espacio donde ni hay prejuicios, nadie juzga y donde podemos ser auténticos qué es algo maravilloso. Ha sido una lucha de años, y con cada marcha, el colectivo LGTB+ se fortalece y cada vez más personas se aceptan y aman como son" Menciona la pareja de Alondra e Iñaqui.

El resto de ciudadanos que estaban en el parque de las Palapas se reunieron a la conmemoración y disfrutaron de la puesta en escena de música eléctronica y dinámica qué el evento dispuso para todos. Todo el evento transcurrió con normalidad, en un ambiente de respeto y cordialidad, sin reportarse ningún incidente.