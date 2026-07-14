Inglaterra vs Argentina: conoce las Zonas Fan de Yucatán para ver la semifinal del Mundial 2026

Este miércoles 15 de julio será la semifinal del Mundial 2026 con el partido entre Inglaterra vs Argentina, y las Zonas Fan en Yucatán continuarán tanto en Mérida como en los municipios del estado.

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El partido está programado para las 13:00 horas de este miércoles, y desde las 10:00 de la mañana iniciarán las actividades en las diversas sedes.

De esta forma continuarán las actividades recreativas, shows con invitados especiales, la transmisión del partido en pantalla gigante y ambiente familiar.

Mérida - Unidad Deportiva La Inalámbrica

Izamal - Palacio Municipal

Tekax - Polifuncional Padre Eterno

Tizimín - Palacio Municipal

Kanasín - Polifuncional

Progreso - Malecón Tradicional

Ticul - Palacio Municipal

Umán - Unidad Deportiva Solidaridad

Valladolid - Palacio Municipal

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El acceso será gratuito en todas las sedes para las actividades tanto en la ciudad de Mérida como el otros siete municipios.