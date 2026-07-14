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Inglaterra vs Argentina: conoce las Zonas Fan de Yucatán para ver la semifinal del Mundial 2026

Mérida y ocho municipios tendrán Zonas Fan para disfrutar la semifinal Inglaterra vs Argentina.

Por Redacción Por Esto!

14 de jul de 2026

1 min

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Se transmitirá el partido de México en la Zona Fan en La Inalámbrica
Se transmitirá el partido de México en la Zona Fan en La Inalámbrica / Por Esto!

Este miércoles 15 de julio será la semifinal del Mundial 2026 con el partido entre Inglaterra vs Argentina, y las Zonas Fan en Yucatán continuarán tanto en Mérida como en los municipios del estado.

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El partido está programado para las 13:00 horas de este miércoles, y desde las 10:00 de la mañana iniciarán las actividades en las diversas sedes.

De esta forma continuarán las actividades recreativas, shows con invitados especiales, la transmisión del partido en pantalla gigante y ambiente familiar.

  • Mérida - Unidad Deportiva La Inalámbrica
  • Izamal - Palacio Municipal
  • Tekax - Polifuncional Padre Eterno
  • Tizimín - Palacio Municipal
  • Kanasín - Polifuncional
  • Progreso - Malecón Tradicional
  • Ticul - Palacio Municipal
  • Umán - Unidad Deportiva Solidaridad
  • Valladolid - Palacio Municipal
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El acceso será gratuito en todas las sedes para las actividades tanto en la ciudad de Mérida como el otros siete municipios.

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