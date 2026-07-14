Exdirector de Pemex seguirá proceso en libertad; jueza revoca prisión preventiva y fija restricciones

Víctor 'N', exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), continuará en libertad el proceso penal que enfrenta por presunta violencia familiar, después de que una jueza de Control revocó la prisión preventiva justificada que le había sido impuesta.

La resolución fue dictada este martes 14 de julio por la jueza especializada Consuelo Adriana Correa, quien ordenó al Centro de Reinserción Social Morelos liberar al exfuncionario federal en un plazo máximo de dos horas.

La modificación de la medida cautelar no implica el cierre de la investigación ni la exoneración del imputado. Rodríguez Padilla deberá cumplir varias restricciones para garantizar su presencia durante el procedimiento y proteger a las personas reconocidas como víctimas dentro de la carpeta de investigación.

¿Por qué Víctor 'N' quedó en libertad?

Durante la audiencia, la defensa presentó una escritura pública para acreditar que el exdirector de Pemex cuenta con un domicilio fijo en la Ciudad de México. Este elemento fue considerado por la jueza al evaluar el riesgo de que el acusado evadiera la justicia.

La juzgadora también tomó en cuenta el escrito mediante el cual María Felicia “N”, esposa del exfuncionario, manifestó su voluntad de otorgarle el perdón y no continuar con las investigaciones.

Noticia Destacada Tras prisión preventiva a exdirector de Pemex presidente Sheinbaum asegura que “ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”

Sin embargo, los señalamientos por violencia familiar pueden continuar bajo investigación, debido a que las autoridades deben valorar los datos reunidos y las características jurídicas de los delitos imputados.

¿Qué medidas cautelares deberá cumplir?

Aunque enfrentará el proceso fuera de prisión, el exdirector de Pemex deberá acudir a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares.

También tendrá que pagar una garantía económica de 20 mil pesos y entregar su pasaporte, pues se le prohibió salir del país mientras continúe el procedimiento.

La jueza ordenó además que no se acerque ni mantenga comunicación por ningún medio con María Felicia “N” y con el hijo de ambos, identificados como víctimas en la carpeta de investigación.

El incumplimiento de estas medidas podría llevar a una nueva revisión judicial y a la imposición de restricciones más severas.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, continuará su proceso legal en libertad pic.twitter.com/bMTVWV5hl9 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) July 14, 2026

Analizarán posible reparación del daño

La esposa del exfuncionario no asistió a la audiencia celebrada este martes. La jueza indicó que convocará posteriormente a las partes cuando existan avances sobre un posible acuerdo de reparación del daño.

Hasta entonces, el proceso seguirá abierto y las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes.

La situación jurídica definitiva de Rodríguez Padilla dependerá de las pruebas incorporadas al expediente, de los acuerdos que puedan alcanzarse y de las resoluciones que emita el Poder Judicial.

IO