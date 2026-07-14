Mundial 2026: ¿cuánto dinero ganará el campeón? La FIFA confirma un premio histórico

La FIFA elevará como nunca antes los incentivos económicos de la Copa del Mundo 2026. El organismo confirmó que la selección que conquiste el título recibirá 50 millones de dólares, estableciendo el mayor premio otorgado al ganador en la historia del torneo.

La cifra representa un incremento respecto al Mundial de Qatar 2022, donde Argentina obtuvo 42 millones de dólares tras levantar el trofeo. Con este aumento cercano al 19%, la edición de 2026 marcará un nuevo referente en la distribución de recursos para las selecciones nacionales.

¿Cómo se repartirán los premios del Mundial 2026?

La FIFA destinará una bolsa total de entre 727 y 871 millones de dólares para las 48 selecciones participantes. El monto que reciba cada federación dependerá de la instancia alcanzada durante la competencia.

La distribución anunciada contempla los siguientes premios:

Campeón: 50 millones de dólares.

50 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Tercer lugar: 29 millones de dólares.

29 millones de dólares. Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Cuartos de final (5.º al 8.º): 19 millones de dólares.

19 millones de dólares. Octavos de final (9.º al 16.º): entre 15 y 16 millones de dólares.

entre 15 y 16 millones de dólares. Del 17.º al 32.º lugar: entre 11 y 12 millones de dólares.

entre 11 y 12 millones de dólares. Del 33.º al 48.º lugar (fase de grupos): entre 9 y 10 millones de dólares.

Además, todas las selecciones recibirán un apoyo económico por participar en la Copa del Mundo, con una cantidad estimada de entre 10 y 12.5 millones de dólares destinada a preparación y clasificación.

El campeón podría superar los 62 millones de dólares

Al sumar el incentivo por clasificación y el premio por conquistar el torneo, la federación que levante la Copa del Mundo podría recibir al menos 62.5 millones de dólares, sin considerar ingresos adicionales por patrocinios, acuerdos comerciales o bonos.

¿Quién recibe el dinero del premio?

Aunque los futbolistas suelen recibir compensaciones económicas, el dinero entregado por la FIFA se deposita directamente a la federación nacional campeona. Cada organismo define posteriormente la forma en que distribuirá esos recursos.

Generalmente, el premio se destina a:

Bonos para jugadores y cuerpo técnico.

Desarrollo de fuerzas básicas.

Infraestructura deportiva.

Gastos de operación y programas de crecimiento del futbol.

El impacto económico va más allá del título

Además del premio oficial, ganar el Mundial 2026 representa importantes beneficios financieros. La selección campeona suele incrementar sus ingresos por patrocinios, derechos de televisión, venta de mercancía oficial y exposición internacional.

Asimismo, los futbolistas que destacan durante el torneo suelen aumentar considerablemente su valor en el mercado de fichajes, mientras que la federación fortalece su imagen y capacidad de generar nuevos acuerdos comerciales durante los años posteriores al campeonato.