Playa Bonita de Campeche espera recibir a más de 20 mil visitantes con actividades y Mercadito Playero

Con el inicio del periodo vacacional de verano, el Balneario Inclusivo Playa Bonita se prepara para recibir a más de 20 mil visitantes, entre residentes de Campeche, turistas nacionales y extranjeros, con una amplia agenda de actividades recreativas, culturales y gastronómicas.

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La coordinadora del centro recreativo, Eva Bautista, informó que el programa especial comenzará el 18 de julio con concursos y eventos dirigidos a toda la familia. La cartelera incluirá muestras gastronómicas, competencias de mixología, actividades culturales y diversas dinámicas para fomentar la participación de los asistentes.

Como parte de la estrategia para atender la alta afluencia de visitantes, Playa Bonita ampliará sus horarios de operación durante las vacaciones. A partir del 20 de julio, el balneario abrirá todos los días de la semana, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes elijan este sitio como destino para disfrutar del verano.

Habrá concursos y actividades para toda la familia. / Por Esto!

Otra de las novedades será la instalación del "Mercadito Playero", un espacio destinado a que emprendedores locales puedan exhibir y comercializar sus productos dentro del balneario. La administración invitó a los interesados a integrarse a este proyecto, que formará parte de las actividades programadas para la temporada vacacional.

Con estas acciones, Playa Bonita busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de Campeche durante el verano y ofrecer una experiencia recreativa para visitantes de todas las edades.

JGH