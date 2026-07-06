Resultados Melate 4235: números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita del 5 de julio de 2026

La Lotería Nacional celebró este domingo 5 de julio el sorteo Melate 4235, acompañado de los concursos de Revancha y Revanchita, en los que miles de participantes buscaron llevarse la bolsa acumulada y alguno de los premios disponibles.

Para esta edición, el Melate contó con una bolsa acumulada de 128.9 millones de pesos. Como es habitual, se extrajeron de forma aleatoria los seis números principales y un número adicional, mientras que los sorteos de Revancha y Revanchita definieron sus respectivas combinaciones ganadoras.

Resultados del Melate 4235

Melate

Números: 13 - 19 - 22 - 37 - 46 - 48

13 - 19 - 22 - 37 - 46 - 48 Adicional: 28

Revancha

Números: 02 - 23 - 25 - 30 - 32 - 54

Revanchita

Números: 07 - 12 - 14 - 22 - 52 - 55

Los participantes pueden verificar sus boletos con estas combinaciones para conocer si obtuvieron algún premio en el Melate 4235, Revancha o Revanchita. En caso de resultar ganadores, deberán consultar los procedimientos establecidos por la Lotería Nacional para realizar el cobro correspondiente.