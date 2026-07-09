Influencer chileno cubre su automóvil con 11 mil estampas panini

Aunque Chile quedó fuera de la Copa del Mundo 2026, la pasión por el futbol sigue más viva que nunca gracias a un singular proyecto. Un creador de contenido convirtió su automóvil en una auténtica obra de arte al cubrirlo con casi 11 mil figuritas oficiales del Mundial, atrayendo la atención de aficionados de todas las edades.

El responsable de esta iniciativa es Ariel Osses, un influencer de 33 años que transformó su Mazda 3 Sport en el llamado "FIFA Móvil", un vehículo que recorre distintas ciudades chilenas llevando la emoción del torneo a quienes no quieren dejar de vivir el ambiente mundialista, pese a la ausencia de su selección.

La idea nació de una experiencia muy personal. Ariel Osses recordó que durante su infancia nunca pudo completar un álbum Panini porque su familia no contaba con los recursos para comprar las estampas. Ahora, gracias a su trabajo como creador de contenido, decidió cumplir aquel sueño y, al mismo tiempo, ayudar a que otros niños sí puedan disfrutar de esa experiencia.

Con el respaldo de Panini, el influencer recibió álbumes y paquetes de figuritas oficiales que entrega gratuitamente a niños en diferentes ciudades. Cada pequeño coloca algunas estampas sobre el automóvil y después recibe más para completar su propia colección, convirtiendo el proyecto en una actividad solidaria.

Las imágenes del FIFA Móvil no tardaron en hacerse virales. En las calles de Santiago de Chile, peatones y automovilistas se detienen para fotografiar el vehículo, mientras que muchos aficionados buscan entre las estampas a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes ocupan un lugar especial sobre el cofre del automóvil.

🇨🇱 | El hincha chileno de fútbol Ariel Osses cubrió su auto con calcomanías Panini de la Copa del Mundo, cumpliendo un sueño de la infancia e invitando a otros a ayudar a completar el proyecto. pic.twitter.com/vSSaSvmNvm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 8, 2026

El proyecto comenzó apenas unos días después del inicio del Mundial 2026, cuando Osses adquirió el vehículo y decidió cubrirlo con las primeras figuritas. Aunque inicialmente su esposa dudó de la idea de pegar miles de estampas en un automóvil recién comprado, terminó apoyando la iniciativa al conocer el impacto positivo que tendría entre los niños.

Para el creador de contenido, esta edición del Mundial 2026 tiene un significado especial, ya que podría representar la última participación mundialista de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que marcaron a toda una generación y que también son protagonistas del diseño del vehículo.

Tras la final del torneo, prevista para el 19 de julio, Ariel Osses tenía pensado retirar todas las figuritas de su automóvil. Sin embargo, el enorme cariño que ha recibido por parte del público ha cambiado sus planes y ahora contempla plastificar el coche para conservarlo como un recuerdo permanente de una iniciativa que logró mantener viva la pasión por el futbol en todo Chile.