¿Cuántos influencers han sido asesinados en Sinaloa? La lista crece tras el caso de César Gastélum

La muerte del creador de contenido César Gastélum, ocurrida la noche del 4 de agosto en Culiacán, volvió a evidenciar la violencia que ha alcanzado a varios influencers en Sinaloa. Con este caso, suman al menos diez creadores de contenido asesinados en la entidad desde que comenzó la confrontación entre grupos del crimen organizado.

El homicidio ocurrió mientras el influencer realizaba una transmisión en vivo, un hecho que generó gran impacto en redes sociales y reavivó la preocupación por la seguridad de quienes generan contenido en la región.

Diez creadores de contenido han sido asesinados

De acuerdo con los registros de los casos difundidos públicamente, César Gastélum se convirtió en el décimo influencer asesinado en Sinaloa desde finales de 2024.

Entre las víctimas se encuentran Juan Carlos "El Chilango", asesinado en octubre de 2024; Miguel Vivanco "El Jasper", en noviembre del mismo año; y Leovardo Aispuro "El Gordo Peruci", quien perdió la vida en diciembre de 2024.

Los casos continuaron durante 2025

La lista también incluye a Agustín Paúl "El Pinky" y Adalberto Peña "El Tata", asesinados en enero de 2025.

Posteriormente fueron reportadas las muertes de Víctor Manuel "El Brasileño" y Gail Castro, en marzo de 2025; Camilo Ochoa, en agosto de ese año; y Gerardo "El Jerry", en noviembre de 2025.

La violencia sigue golpeando a Sinaloa

El asesinato de César Gastélum ocurre en un contexto de violencia persistente en el estado. De acuerdo con cifras citadas en diversos reportes, la confrontación entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza ha dejado cerca de 3 mil homicidios en Sinaloa durante más de un año y medio.

Las autoridades continúan con las investigaciones sobre el caso del influencer, mientras la muerte de creadores de contenido sigue siendo motivo de preocupación entre usuarios de redes sociales y habitantes de la entidad.