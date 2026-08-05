Yucatán fortalece su sistema de salud con el IMSS-Bienestar: reportan más consultas y ahorro para familias

Alberto Alcocer Gamboa, secretario de Salud de Yucatán, informó que la transformación del sistema estatal de salud avanza con resultados positivos tras la incorporación de la entidad al modelo IMSS-Bienestar, durante la conferencia matutina encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena en el Palacio de Gobierno.

El funcionario explicó que, con este cambio, la Secretaría de Salud de Yucatán concentra sus esfuerzos en la rectoría del sistema, la salud pública y la vigilancia sanitaria, mientras que la atención médica es brindada a través del IMSS-Bienestar.

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Durante su intervención, destacó que la dependencia fortalece acciones de prevención mediante campañas de vacunación, promoción de la salud en coordinación con los ayuntamientos y labores permanentes de protección contra riesgos sanitarios.

Señaló que esta reorganización permite enfocar los recursos en estrategias preventivas y en la supervisión de los servicios para garantizar una mejor atención a la población.

En cuanto a los resultados obtenidos, Alcocer Gamboa indicó que 2025 cerró con un incremento de un millón 469 mil 695 consultas de primer nivel de atención y un crecimiento superior al 22 por ciento en las consultas de especialidades.

Asimismo, aseguró que el abasto de medicamentos alcanza actualmente el 88 por ciento en las unidades de primer nivel y el 92 por ciento en hospitales de segundo nivel, lo que contribuye a mejorar la calidad de los servicios médicos.

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El secretario añadió que la incorporación al IMSS-Bienestar permitirá fortalecer la infraestructura hospitalaria y brindar mayor justicia laboral al personal del sector salud.

También resaltó que las familias yucatecas han obtenido un ahorro superior a los 13 millones de pesos gracias a este modelo de atención.

En materia de salud pública, subrayó que las estrategias preventivas mantienen bajo control enfermedades como el dengue, con apenas 16 casos registrados en la entidad, una reducción del 87.3 por ciento respecto al año anterior y, hasta el momento, sin defunciones asociadas a esta enfermedad.