¿Qué se celebra hoy 12 de septiembre? Estos son los santos del día

Este sábado 12 de septiembre de 2026 tiene varias fechas importantes en el calendario internacional, además de una celebración relacionada con la historia en México. En el santoral católico, la jornada está dedicada al Dulce Nombre de María y también recuerda a San Guido de Brabante.

¿Qué se celebra el 12 de septiembre?

Una de las principales conmemoraciones de este día es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, una jornada que busca destacar la colaboración entre países del llamado Sur Global para compartir conocimientos, experiencias y soluciones que contribuyan al desarrollo.

La Organización de las Naciones Unidas señala que esta cooperación permite impulsar intercambios en distintas áreas y fortalecer la colaboración entre países en desarrollo. La fecha recuerda además la adopción del Plan de Acción de Buenos Aires de 1978, considerado un referente para la cooperación técnica entre naciones.

¿Qué se celebra en México este 12 de septiembre?

En México, el 12 de septiembre se conmemora el Día del Historiador, una fecha vinculada con la fundación de la Academia Mexicana de la Historia.

La jornada reconoce el trabajo de quienes investigan, documentan y difunden los acontecimientos que forman parte de la historia del país. También permite recordar la importancia de preservar la memoria histórica y el patrimonio cultural de México.

¿Qué santo se festeja hoy 12 de septiembre?

El calendario católico señala este día como la celebración del Dulce Nombre de María, una festividad dedicada al nombre de la Virgen María. La celebración forma parte de las fechas marianas del calendario de la Iglesia.

También se recuerda a San Guido de Brabante, santo nacido alrededor del año 950 y considerado uno de los santos más venerados de Bélgica. De acuerdo con Vatican News, primero fue sacristán y posteriormente comerciante, antes de emprender peregrinaciones que lo llevaron a Roma y Tierra Santa. Fue canonizado en 1112.

Otros santos del 12 de septiembre

Además del Dulce Nombre de María y San Guido de Brabante, el santoral menciona a San Autónomo de Bitinia, obispo y mártir; los santos Crónidas, Leoncio y Serapión de Alejandría, así como San Albeo de Emly y San Poncio de Roda, entre otros.

Por ello, este sábado pueden celebrar su santo quienes llevan nombres relacionados con María, Guido, Autónomo, Crónidas, Leoncio, Serapión, Albeo y Poncio, de acuerdo con las distintas tradiciones del santoral.

Un día con varias conmemoraciones

El 12 de septiembre reúne así distintas fechas de carácter internacional, histórico y religioso. Mientras la ONU dedica la jornada a reconocer la importancia de la Cooperación Sur-Sur, en México se recuerda el trabajo de los historiadores y la Iglesia católica celebra el Dulce Nombre de María, además de recordar a San Guido de Brabante.