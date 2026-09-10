¿Qué se celebra hoy 11 de septiembre y qué Santo festeja este viernes?

Este viernes 11 de septiembre de 2026 es una fecha marcada por diferentes conmemoraciones en el mundo y por una celebración especial dentro del calendario católico. Entre los acontecimientos que hacen particular a este día se encuentra el recuerdo de los atentados ocurridos en Estados Unidos en 2001, mientras que el santoral dedica la jornada a los santos Proto y Jacinto.

¿Qué se celebra el 11 de septiembre?

Una de las fechas que más ha marcado el calendario contemporáneo es el 11 de septiembre, debido a los atentados terroristas ocurridos en Estados Unidos en 2001.

Ese día, integrantes de la organización terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York; otro impactó el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania después de que los pasajeros y la tripulación intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los ataques provocaron la muerte de casi 3 mil personas y modificaron de manera profunda la seguridad, la política internacional y los viajes aéreos.

La fecha también tiene otras conmemoraciones. En algunos países de América Latina, el 11 de septiembre está relacionado con celebraciones educativas, mientras que Venezuela dedica este día a Nuestra Señora de Coromoto, patrona del país.

¿Qué santo se festeja hoy 11 de septiembre?

El santoral católico recuerda este viernes a los santos Proto y Jacinto, considerados mártires de la Iglesia y vinculados con la antigua Roma. Vatican News señala que su memoria se encuentra asociada con la Vía Salaria, donde fueron venerados desde los primeros siglos del cristianismo.

De acuerdo con la tradición cristiana, Proto y Jacinto fueron dos hombres que abrazaron la fe cristiana y que posteriormente sufrieron el martirio durante las persecuciones contra los cristianos en Roma.

Su celebración aparece en antiguos registros de la Iglesia y su conmemoración corresponde al 11 de septiembre.

¿Qué otros santos se recuerdan este día?

Además de Proto y Jacinto, el calendario religioso menciona a San Pafnucio de Egipto, así como a San Paciente de Lyon, San Sacerdote de Lyon, San Daniel de Bangor, San Leudino de Toul, San Elías Espeleota de Aulón y otros beatos y santos.

Por ello, quienes llevan nombres como Proto, Jacinto o Pafnucio pueden considerar este viernes como su día de celebración dentro del santoral.

Una fecha con distintos significados

El 11 de septiembre concentra acontecimientos de gran relevancia histórica y también una celebración religiosa. Mientras la fecha permanece asociada a uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI, para la tradición católica representa además la memoria de los santos Proto y Jacinto, dos mártires cuya historia se remonta a los primeros siglos del cristianismo.