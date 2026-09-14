¿Qué se celebra hoy 14 de septiembre? Estos son los santos del día

Este lunes 14 de septiembre de 2026 tiene un significado especial para la tradición católica, ya que se celebra la Exaltación de la Santa Cruz, una festividad dedicada a recordar y honrar la cruz en la que murió Jesucristo. La fecha también reúne distintas conmemoraciones en México, entre ellas el Día Nacional del Charro y el Día Nacional del Locutor.

¿Qué se celebra el 14 de septiembre?

La principal celebración religiosa de este día es la Exaltación de la Santa Cruz. La Iglesia católica conmemora en esta jornada el significado de la cruz como símbolo de la pasión, muerte y redención de Cristo. La Arquidiócesis Primada de México señala que se trata de una de las solemnidades más antiguas de la Iglesia.

La festividad está relacionada con la tradición sobre el hallazgo de la llamada Vera Cruz y con la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Con el paso del tiempo, el 14 de septiembre quedó establecido como una fecha para honrar la cruz de Cristo.

¿Qué se celebra en México este 14 de septiembre?

Además de la celebración religiosa, el calendario mexicano contempla dos fechas relacionadas con actividades culturales y profesionales.

El Día Nacional del Charro reconoce a quienes mantienen viva la tradición de la charrería, considerada una de las expresiones culturales más representativas de México.

También se conmemora el Día Nacional del Locutor, una fecha dedicada a quienes trabajan frente al micrófono en radio y otros medios de comunicación.

¿Qué santo se festeja hoy 14 de septiembre?

El principal festejo religioso de este lunes es la Exaltación de la Santa Cruz. Además, el santoral católico recuerda a San Cornelio, papa y mártir, y San Cipriano de Cartago, obispo y mártir.

San Cornelio fue papa durante el siglo III y defendió la posición de la Iglesia sobre la readmisión de cristianos que habían renunciado a su fe durante las persecuciones. Murió en el exilio.

San Cipriano fue obispo de Cartago y uno de los escritores cristianos más importantes de los primeros siglos. Ambos son recordados por la Iglesia el 16 de septiembre en el calendario romano actual, aunque algunas fuentes de santoral los incluyen dentro de las conmemoraciones asociadas al 14 de septiembre.

Otros santos del 14 de septiembre

El santoral también menciona a San Materno de Colonia, San Alberto de Castro Gualteri, Santa Notburga de Eben, Beato Claudio Laplace y San Gabriel Taurino Dufresse, entre otros.

Sin embargo, la celebración que identifica principalmente a esta fecha es la Exaltación de la Santa Cruz.

¿Por qué es importante la Santa Cruz?

Para la tradición cristiana, la cruz representa el sacrificio de Jesucristo y, al mismo tiempo, la esperanza de la resurrección. Por ello, el 14 de septiembre es una oportunidad para que los creyentes reflexionen sobre el significado de la cruz dentro de su fe.

Así, este 14 de septiembre de 2026 combina tradición religiosa y cultura mexicana: la Iglesia celebra la Exaltación de la Santa Cruz, mientras que en México se reconoce la importancia de la charrería y del trabajo de los locutores.