¿Qué se celebra hoy 24 de septiembre y qué santo festeja este jueves?

Este jueves 24 de septiembre de 2026 se conmemoran diversas fechas, entre ellas el Día Marítimo Mundial, una jornada dedicada a destacar la importancia del transporte marítimo, la seguridad de quienes trabajan en el mar y la protección de los ecosistemas marinos.

La fecha se celebra cada año el último jueves de septiembre y en 2026 corresponde al 24 de septiembre. La Organización Marítima Internacional estableció para este año y 2027 el lema “De las políticas a la práctica: impulsar la excelencia marítima”, con el objetivo de promover la aplicación efectiva de las normas internacionales relacionadas con el transporte marítimo.

¿Qué santo se celebra hoy 24 de septiembre?

De acuerdo con el calendario de la Arquidiócesis de México, este 24 de septiembre se celebra a Nuestra Señora de la Merced, también conocida como la Virgen de la Merced.

Esta advocación mariana está relacionada con el origen de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, fundada para ayudar y redimir a cristianos que se encontraban cautivos. La tradición católica señala que la Virgen se apareció a San Pedro Nolasco y le pidió impulsar una orden dedicada a esta labor.

Por ello, el 24 de septiembre es una fecha especialmente importante para las comunidades que mantienen devoción por Nuestra Señora de la Merced.

¿Qué se celebra el 24 de septiembre?

Día Marítimo Mundial

El Día Marítimo Mundial busca llamar la atención sobre el papel que tiene el transporte marítimo en el comercio internacional y sobre la necesidad de mantener una navegación segura, eficiente y con protección para el medio ambiente.

Para 2026, la Organización Marítima Internacional pone énfasis en llevar las normas y políticas internacionales a su aplicación práctica. Entre los temas relacionados con esta jornada se encuentran la seguridad marítima, las nuevas tecnologías, la descarbonización del transporte marítimo, la protección del medio marino y la ciberseguridad.

Santoral del 24 de septiembre

Además de Nuestra Señora de la Merced, el santoral católico recuerda en esta fecha a diferentes santos y beatos. Sin embargo, en México, la celebración que destaca en el calendario de la Arquidiócesis es la de Nuestra Señora de la Merced.

Así que si conoces a alguien llamado Mercedes, este jueves 24 de septiembre puede ser una ocasión para felicitarla por su santo, de acuerdo con la tradición del santoral católico.