Motociclista resulta lesionado al derrapar para evitar atropellar a un perro en la colonia Morelos

Un motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de derrapar sobre el pavimento cuando intentó evitar atropellar a un perro que se atravesó repentinamente en su camino, en calles de la colonia Morelos, en Ciudad del Carmen.

El accidente ocurrió sobre la calle 53, entre las calles 60 y 62, donde el hombre, de complexión robusta, circulaba a bordo de una motocicleta particular de color negro, con placa de circulación 92B2B2 del estado de Campeche.

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De acuerdo con los primeros reportes, mientras avanzaba por la vialidad, un canino salió de manera repentina y cruzó justo frente a la motocicleta. Al intentar esquivarlo para evitar arrollarlo, el conductor perdió el control de la unidad y terminó derrapando varios metros sobre el asfalto.

Ciudadanos que se encontraban en la zona acudieron para auxiliar al motociclista y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica, debido a una posible fractura en una de sus piernas.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. / Por Esto.

La motocicleta quedó en el lugar y fue resguardada temporalmente por vecinos, con el propósito de evitar que fuera trasladada al corralón mientras el lesionado recibía atención médica.

En cuanto al perro que habría provocado la maniobra evasiva, se informó que abandonó el sitio poco después del accidente y no pudo ser localizado. Las circunstancias exactas del percance quedaron sujetas a la valoración de las autoridades correspondientes.

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