Jesse & Joy: ¿una supuesta infidelidad provocó la pausa del dúo? Esto se sabe

La pausa anunciada por Jesse & Joy apenas comienza a generar preguntas entre sus seguidores. A una semana de que Jesse Huerta comunicara que disminuiría su ritmo de trabajo, un rumor difundido en redes sociales intenta explicar qué habría ocurrido entre los hermanos.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación por parte de Jesse, Joy o sus representantes que relacione su decisión con una supuesta infidelidad. La versión surgió a partir de una publicación realizada por un usuario de X y comenzó a circular entre los seguidores del dúo.

¿Por qué Jesse & Joy hicieron una pausa?

La situación comenzó el 15 de septiembre, cuando Jesse Huerta explicó que necesitaba reducir su actividad profesional para dedicar más tiempo a su familia, cuidar de sí mismo y encontrar un nuevo equilibrio personal.

El músico aclaró que la música continúa siendo parte fundamental de su vida y presentó su decisión como una pausa, sin anunciar una ruptura definitiva con su hermana.

Su mensaje dejó abierta la posibilidad de que ambos puedan volver a trabajar juntos en el futuro, aunque por ahora sus actividades profesionales atraviesan caminos distintos.

¿De dónde salió el rumor sobre una supuesta infidelidad?

Las especulaciones aumentaron después de que Jesse no acudiera a una reciente rueda de prensa relacionada con el proyecto musical. Joy Huerta sí estuvo presente y habló sobre sus próximos compromisos.

En medio de las conversaciones generadas en redes sociales, un usuario identificado en X como Alex Nova Díaz publicó una versión según la cual Jesse habría tenido una relación con una persona cercana a Joy.

La publicación asegura que el supuesto hecho habría ocurrido durante un viaje y que la situación habría afectado tanto la relación familiar como profesional entre los hermanos.

No obstante, esta versión no está comprobada. Tampoco existe información que permita establecer que el usuario que difundió el mensaje tenga una relación cercana con los integrantes de Jesse & Joy.

Por ello, la supuesta infidelidad debe considerarse únicamente como un rumor surgido en redes sociales y no como una explicación confirmada sobre la pausa del dúo.

¿Qué dijo la esposa de Jesse Huerta?

Las especulaciones tomaron mayor fuerza después de que Mónica León, esposa de Jesse Huerta, compartiera algunos mensajes a través de las redes sociales de su negocio.

En una de sus publicaciones habló sobre el amor familiar, los límites y el respeto, con un mensaje que algunos usuarios relacionaron con la situación que atraviesan Jesse y Joy.

León también publicó posteriormente una frase sobre que “la verdad siempre sale a la luz”, lo que provocó nuevas interpretaciones entre los seguidores.

Sin embargo, tampoco en este caso se explicó públicamente a qué situación concreta se referían sus publicaciones ni se mencionó de manera directa una supuesta infidelidad.

¿Jesse & Joy están separados definitivamente?

Por ahora, lo confirmado es que Jesse Huerta decidió hacer una pausa en sus actividades y que ambos hermanos no atraviesan actualmente la misma dinámica profesional que habían mantenido durante más de dos décadas.

La decisión no ha sido presentada por Jesse como una ruptura definitiva del dúo. De hecho, el cantante dejó claro que la música continuará formando parte de su vida.

Mientras tanto, Joy ha expresado su intención de seguir cantando y mantiene compromisos relacionados con la música, incluido el concierto programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Hasta que alguno de los integrantes explique las razones de fondo, cualquier versión sobre una infidelidad o conflicto familiar permanece en el terreno de la especulación y no puede tomarse como la causa confirmada de la pausa de Jesse & Joy.