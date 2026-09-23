Cynthia Klitbo pide frenar las críticas hacia su hija tras ‘La Casa de los Famosos México’

La actriz mexicana Cynthia Klitbo decidió alzar la voz y solicitó frenar la ola de señalamientos que han surgido en redes sociales en contra de su hija, Elisa Fernanda Lira Klitbo. Esto llegó después de que la actriz fuera eliminada de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Los señalamientos comenzaron a arremeter en contra de la hija de la actriz debido al respaldo económico que recibe para poder realizar sus estudios universitarios en Estados Unidos. Siendo esto una de las razones por las que la actriz ingresó al show, sin embargo, sus comentarios dentro del programa intensificaron las críticas.

Noticia Destacada Cynthia Klitbo es la octava eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

¿Qué dijo Cynthia Klitbo ante las críticas hacia su hija?

Tras la salida de Cynthia Klitbo del reality show, la actriz recibió una fuerte ola de críticas en redes sociales por comentarios catalogados como "clasistas". Dado que Elisa Fernanda reside y estudia en el extranjero, varios detractores en redes usaron este dato para atacarla, cuestionando los recursos con los que se financia su estancia fuera de México.

Por esta razón, la actriz decidió hablar ante los medios para poner un límite y exigir que desliguen a la joven del debate público. "Ella no tiene nada que ver, ama a su país... Es una chava que no va a fiestas, no consume drogas, no bebe alcohol, no fuma tabaco. Es una niña que ha hecho muy bien las cosas y tiene una gran parte de beca", declaró la actriz.

Asimismo, pidió de forma directa al público y a los usuarios en redes sociales que detengan los ataques contra su familia: "Dejen de dar lata, ella no tiene nada que ver", concluyó la intérprete mientras reafirma que no considera ser clasista, sino simplemente una mujer con aspiraciones que busca defender la educación.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal