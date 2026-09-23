Apagón masivo CFE hoy 24 de septiembre 2026: ¿Qué municipios y colonias sufren cortes de luz por 8 horas?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó una suspensión temporal del suministro eléctrico para este jueves 24 de septiembre de 2026 en diversas comunidades y municipios del estado de Tamaulipas. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento en las redes e infraestructura de la red eléctrica nacional.

Fue por medio de sus canales oficiales que la comisión informó a los ciudadanos sobre el corte de energía que habrá este jueves. Aunado a esto; se dio a conocer las colonias y municipios que se verán afectados por la interrupción en el suministro eléctrico durante un total de ocho horas.

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¿Qué municipios y colonias tendrán cortes de luz por 8 horas?

El corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura. Las labores están programadas para extenderse desde 6 hasta 8 horas, dependiendo de la localidad; en su mayoría los trabajos se desarrollarán en una ventana programada entre las 09:45 y las 17:45 horas.

De acuerdo con los avisos difundidos por la empresa los municipios afectados son: Nuevo Morelos y Soto la Marina, dentro de estas dos regiones serán varias las colonias que se podrán ver afectadas por los cortes de energía que podrán extenderse hasta un total de ocho horas.

Apagón masivo CFE este 24 de septiembre. / Facebook

En el municipio de Nuevo Morelos las colonias afectadas son: Cabecera municipal de Nuevo Morelos, Ejido Tanzapán, La Reforma, Zonas residenciales y comerciales aledañas conectadas al circuito de mantenimiento.

Por otro lado, en la zona de Soto la Marina, la suspensión afectará a 17 localidades siendo las siguientes: La Pesca, Carretera Soto la Marina – La Pesca, Vista Hermosa, Ejido Benito Juárez, comunidades rurales y desarrollos turísticos distribuidos a lo largo del corredor vial hacia la costa.

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