“Están ahí para estafar”: Turistas denuncian presuntos cobros indebidos en negocios del malecón de Isla Mujeres

En el malecón Rueda Medina de Isla Mujeres se han instalado varios negocios operados por personas foráneas, donde presuntamente se cometen abusos contra turistas, según salió a relucir ayer, luego de que una afectada denunció que intentó comprar un dispensador de pimienta por 18 dólares, pero se percató a tiempo de que le estaban cobrando 122, por lo que canceló la operación.

Al compartir el incidente con algunas amistades para advertirles sobre este tipo de prácticas, la comunidad extranjera asentada en el destino confirmó que ha recibido numerosas quejas en ese sentido y solicitó al director de Turismo, Jahil Hoth Pérez, intervenir junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El funcionario ya tiene conocimiento de estas denuncias. Los residentes extranjeros solicitaron limpiar la imagen de Isla Mujeres, actuar contra los establecimientos señalados de manera recurrente por presuntos cobros indebidos, algunos de los cuales ya aparecen en redes sociales; solicitaron la intervención de la Profeco.

Noticia Destacada ¡Otra estafa a turistas! Falso vendedor cobra precio excesivo por renta de carrito de golf en Isla Mujeres

Christa Towler relató que intentaron cobrarle 122 dólares en uno de los establecimientos del malecón cuando realizaba una transacción con tarjeta de crédito para adquirir un dispensador de pimienta cuyo precio anunciado era de 18 dólares. Al percatarse a tiempo de la cantidad excesiva, decidió cancelar la operación.

“Afortunadamente, mi tarjeta rechazó la transacción y le pregunté cuál era el precio en efectivo; me dijo 122 dólares”, relató la estadounidense, quien optó por retirarse. Un trabajador del mismo establecimiento le comunicó que la persona que intentó realizar el cobro “es malo” y que con esa actitud aleja a los clientes.

El 14 de febrero pasado, Sam Fleming desembolsó mil 600 dólares por un anillo cuya piedra se desprendió poco después. Al llevar la pieza a evaluar en Estados Unidos, le informaron que su valor era de aproximadamente 78 dólares, según hizo saber a la comunidad estadounidense asentada en la isla.

En un escrito, Sam Fleming expresó: “me vendieron una piedra que más tarde, en esa misma noche, se le cayó del anillo”. Había adquirido la pieza para su esposa al mediodía del Día del Amor y la Amistad. Cuando acudió a reclamar, le respondieron que no podían hacerse responsables por el desprendimiento de la piedra ni realizar reparación alguna. Después de intentar recuperar su dinero y devolver el producto, no obtuvo una solución.

“Mi esposa todavía no me deja volver allí para reclamar y confrontar a ese establecimiento; ella tiene miedo de que me arresten, pero le ha comunicado a la gente que en el malecón isleño hay varios estafadores de visitantes”, relató.

Likeke Yanez denunció, por su parte, que recientemente intentaron cobrarle dos platillos por 4 mil pesos en el restaurante Muelle 7. “Afortunadamente, mi mamá es mexicana y no le sonó bien esa cantidad, así que le pidió el recibo al camarero y fue entonces cuando notó que estaban cobrando dos veces”. En caja alegaron que se trató de un error.

Noticia Destacada Empresarios exigen medidas para combatir el fraude digital contra el turismo en el Caribe Mexicano

Celeste Lunceford recomendó a los visitantes evitar los establecimientos ubicados sobre el malecón Rueda Medina. “Están ahí para estafar a los turistas de día”, advirtió.

Andrew Brill recomendó a los visitantes llevar efectivo para cubrir el costo de los productos que adquieran y evitar el uso de tarjetas ante el riesgo de cobros indebidos o clonación. Otros sugirieron acudir a comercios operados por habitantes locales, pues señalaron que los establecimientos cuestionados son atendidos por personas provenientes de Cancún, Playa del Carmen y otras zonas del país.