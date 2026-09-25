Catean predio en Progreso por presunto narcomenudeo; reportan tres detenidos

Un despliegue de fuerzas federales y estatales realizado durante la madrugada de ayer en un predio de Progreso derivó en la detención preliminar de tres personas, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la salud.

La diligencia se efectuó en un inmueble situado en la calle 72 por 35, donde elementos de distintas corporaciones mantuvieron un amplio dispositivo de seguridad mientras se desarrollaban las actuaciones ministeriales.

De acuerdo con información obtenida de manera preliminar, entre las personas detenidas se encontraría una mujer conocida con el alias de La Wendy, cuya presunta relación con actividades de distribución de sustancias ilícitas es una de las líneas que forman parte de las indagatorias.

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En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Pública, quienes se encargaron de resguardar el inmueble durante el cateo y de mantener controlada el área mientras se realizaba la revisión.

De manera extraoficial trascendió que durante la diligencia también fueron localizados y asegurados posibles indicios relacionados con sustancias ilícitas. Hasta el momento, sin embargo, no se ha precisado de qué sustancias se trataría ni cuál sería la cantidad asegurada, por lo que estos datos permanecen sujetos a confirmación oficial.

Las tres personas detenidas, así como los objetos o indicios que eventualmente hayan sido asegurados, habrían quedado a disposición del Ministerio Público Federal.

El procedimiento se realizó bajo reserva debido a que las investigaciones se encuentran en curso. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había difundido un informe detallado sobre el resultado del cateo.

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El despliegue ocurre además en un contexto de recientes operativos relacionados con investigaciones por la presunta venta o distribución de estupefacientes en distintos puntos de Progreso.

El realizado durante la madrugada del jueves sería el tercero en las últimas semanas, después de acciones efectuadas anteriormente en un inmueble de la calle 48, a principios de septiembre, y otro procedimiento registrado en la calle 118 semanas atrás.

La reiteración de estos despliegues generó atención entre habitantes del municipio, particularmente en sectores donde se han registrado investigaciones de este tipo.

En el caso del predio intervenido ayer, vecinos señalaron que durante los últimos años habían observado movimiento frecuente de personas en los alrededores y llegadas que consideraban sospechosas.

Aunque la presencia constante de personas en el sitio les llamaba la atención, no contaban con pruebas que permitieran establecer qué actividades se desarrollaban en el inmueble. Por esa razón, dijeron, optaban por mantenerse al margen y evitar involucrarse en situaciones que pudieran representar algún riesgo.