Robo de cable deja sin luz a seis de 12 salones de una primaria en Tizimín

El robo de cableado eléctrico ocurrido durante el período vacacional continúa generando afectaciones en la primaria Luis Álvarez Barret en Tizimín, donde seis de sus 12 salones permanecen sin energía, situación que ha obligado a modificar las actividades escolares de cientos de estudiantes.

La problemática afecta principalmente a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, quienes durante los últimos días han tenido que enfrentar las consecuencias de las fallas eléctricas en medio de las altas temperaturas que se registran en la región.

De acuerdo con la directora del plantel, María Jesús Ambrosio Pino, durante las vacaciones, la escuela fue víctima del robo de cableado.

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Posteriormente, la instalación fue repuesta por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY); sin embargo, la semana pasada surgió una nueva falla que dejó nuevamente sin energía eléctrica a una parte del plantel.

La falta de electricidad no es el único inconveniente que se ha presentado en la escuela, ya que también se reportaron problemas relacionados con la bomba de agua y el funcionamiento de los baños, complicando todavía más las condiciones para el desarrollo normal de las actividades académicas.

Ante las altas temperaturas y la falta de ventilación adecuada en las aulas afectadas, el lunes y martes pasados los estudiantes tuvieron que retirarse antes del horario habitual.

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Para miércoles y ayer, las actividades académicas continuaron mediante trabajo en línea, con el propósito de evitar que los alumnos permanecieran en salones que no cuentan con las condiciones necesarias.

La dirección del plantel informó que la SEGEY tiene previsto realizar hoy los trabajos de reparación correspondientes.

De concretarse las labores conforme a lo programado y quedar restablecido el suministro de energía, se contempla que los estudiantes puedan regresar a las aulas y retomar sus actividades con normalidad durante la próxima semana.

Mientras tanto, padres de familia y comunidad escolar permanecen atentos a los trabajos de reparación, ante la necesidad de garantizar que los estudiantes cuenten con espacios seguros y adecuados.