¿Romina está harta de su mamá Niurka? La frase que encendió las sospechas en La Granja VIP

La relación entre Romina y Niurka Marcos quedó bajo la lupa luego de que Mónica revelara la inesperada respuesta que recibió de la hija de la vedette al contarle que trabajaría con su mamá. La frase “¡Ay, ojalá la felicidad te dure!” despertó sospechas sobre una posible mala relación entre ambas.

Durante una conversación en La Granja VIP, Mónica recordó que le contó a Romina, hija de Niurka, que compartiría un proyecto con la polémica cubana. Sin embargo, lejos de recibir una respuesta entusiasta, escuchó un comentario que interpretó como una indirecta y que dejó entrever que la situación podría no ser tan sencilla como parece.

La reacción llamó la atención porque abrió la posibilidad de que Romina no tenga una relación tan cercana con su mamá o que existan diferencias entre ellas. Incluso, la frase podría interpretarse como una señal de hartazgo o de una relación complicada, aunque Mónica no detalló qué había detrás de esas palabras.

La polémica creció cuando Mono calificó a Niurka de convenenciera y aseguró que suele acercarse a lo que está de moda o a aquello que le resulta conveniente. “Ella es lo que está en tendencia, va donde le convenga”, comentó.

Por su parte, Mónica también habló de un video en el que, según relató, Niurka se refiere a ella como “castrocita”. Ante ello, respondió que quien parece estar en esa actitud con ella es precisamente la propia vedette.

Así, las declaraciones dentro del reality no solo reavivaron las diferencias entre Mónica y Niurka, sino que también pusieron el foco en la relación entre la cubana y Romina. Por ahora, no hay elementos suficientes para asegurar que madre e hija no se soportan, pero el comentario que Mónica atribuyó a Romina alimentó las especulaciones sobre posibles tensiones familiares.