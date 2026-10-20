Muere Carlos Miguel, actor de Televisa quien fue famoso en los años noventa y se retiró de la televisión

La mañana de este martes 20 de octubre de 2026, se confirmó la muerte de Carlos Miguel, un querido actor de Televisa, quien es recordado por su trabajo en producciones como "Muchachitas", "Soñadoras" y "Dos mujeres un camino", solo por mencionar algunas.

De acuerdo con los datos que se tienen, la muerte del actor fue confirmada por su amigo, Roberto Tello, quien por medio de sus redes sociales publicó un video para darle el último adiós a Carlos Miguel.

Noticia Destacada Carlos Bonavides revela que va a buscar ser diputado por Morena

"Descansa en paz querido Charly. Te quiero mucho Poncho"

¿Por qué dejó la televisión Carlos Miguel?

En medio de la noticia de su muerte, Televisa Espectáculos se tomó un momento para recordar el motivo por el que se alejó de los foros de televisión.

En 2012, el actor sufrió un secuestro en la Ciudad de México, Carlos Miguel estuvo privado de su libertad por cuatro días, donde resultó con heridas físicas y emocionales, por lo que dejó el mundo de las telenovelas.

¿De qué murió Carlos Miguel?

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, solamente se ha confirmado que perdió la vida a los 67 años de edad, mientras que sus familiares no han dado a conocer un reporte oficial.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal