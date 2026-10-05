Arantza Ruiz rompe en llanto y Cynthia Klitbo acusa a Ese Pérez de atacarla por su vestimenta

A pocas horas de conocer al ganador de La Casa de los Famosos México 2026, una nueva controversia surgió fuera del reality después de que Cynthia Klitbo señalara públicamente a Ese Pérez por un comentario que, según relató, habría afectado a Arantza Ruiz.

El conflicto se habría originado durante la fiesta final del viernes 2 de octubre, cuando, de acuerdo con la versión de Klitbo, Ese Pérez hizo un comentario sobre la manera en que Arantza Ruiz acudió vestida al evento, pero no nay video del momento, simplemente fans la etiquetaron diciéndole que Ese Pérez habría dicho eso, pero no hay evidencia hasta el momento.

Morra neta eres estúpida o te haces?@arantzaruiz_ “Leíste tweets” que te mandó la gente más no viste un video, NO VISTE PRUEBAS pero aún así decidiste creer en lo que alguien mas te dijo por qué si! Llamaron al Ese “Misógino” por que leíste un tweet 🤡 #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/BXlXLirWy9 — Danny ✨ (@Dannyyyy_13_) October 5, 2026

La actriz aseguró que el influencer calificó el atuendo de Arantza con una expresión ofensiva relacionada con la prostitución, situación que habría provocado una fuerte reacción emocional en la participante.

Klitbo decidió hacer público el señalamiento y cuestionó la manera en que algunos integrantes del programa se refieren a las mujeres. Además, pidió a la audiencia tomar en cuenta este tipo de comportamientos al momento de evaluar a los participantes.

“Ese Pérez dijo que traía look de put... que no tiene nada de malo ser prostituta, pero nada más para que vean por quién van a votar”, expresó Cynthia Klitbo, de acuerdo con sus declaraciones.

Cynthia Klitbo se le va a la yugular al MISÓGINO Ese Perez 👏🏻 “Arantza se la pasó llorando porque Ese Perez dijo que se vistió como prostituta…hagan héroe a gente que maltrata a las mujeres”. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/pHKBqyoxf1 — urraqueando (@perumoment) October 4, 2026

La actriz también afirmó que Arantza Ruiz lloró después de escuchar el comentario y manifestó su molestia por lo ocurrido durante los últimos días de competencia.

Klitbo sostuvo que no consideraba adecuado presentar como héroes a personas que, desde su perspectiva, han tenido expresiones ofensivas hacia las mujeres. Su postura generó una nueva discusión entre los seguidores de LCDLFM 2026.

El equipo de Ese Pérez responde a las acusaciones

Después de que las declaraciones de Cynthia Klitbo comenzaron a circular en redes sociales, el equipo de Ese Pérez difundió un mensaje para rechazar los señalamientos y defender al influencer.

En la publicación, sus representantes aseguraron que las acusaciones surgieron porque Ese Pérez se encontraba en una posición favorable de cara a la recta final del programa y consideraron que se intentaba perjudicar su imagen.

“Y ya empezaron. Como vieron que Pérez está muy fuerte, empiezan a desprestigiarlo inventando cosas, la envidia es muy fuerte”, señaló el comunicado compartido por su equipo.

Además, los representantes del influencer cuestionaron las declaraciones de Cynthia Klitbo y la acusaron de haber mantenido durante la temporada una actitud que calificaron como “clasista” y “doble cara” hacia Ese Pérez.

De esta manera, el enfrentamiento entre ambas posturas quedó expuesto públicamente justo antes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, cuando la atención del público estaba centrada en los últimos participantes.

Redes sociales recuerdan otros episodios

La polémica también provocó que algunos usuarios recuperaran anteriores controversias relacionadas con Ese Pérez y sus comentarios dentro del reality.

En redes sociales, algunos internautas lo señalaron por supuestas expresiones consideradas misóginas hacia otras participantes, entre ellas Mariana Ochoa.

Cynthia reitera que no se arrepiente de haber alzado la voz contra Heces por su comentario hacia Arantza, dice que tiene bots y cuestiona el discurso machista que culpa a las mujeres de la violencia que sufren por cómo iban vestidas, oh madre acábalo #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/2ll7JShO3M — CACTU(S)💎 (@F4Bell) October 5, 2026

También surgieron críticas relacionadas con Karina Torres, debido a comentarios que usuarios interpretaron como una falta de respeto hacia su identidad de género.

Estos señalamientos forman parte de la discusión que se generó en redes alrededor del influencer; sin embargo, corresponden a las interpretaciones y críticas expresadas por usuarios y no sustituyen la versión de los involucrados.

La controversia entre Cynthia Klitbo y Ese Pérez se convirtió así en uno de los temas que rodearon la recta final del reality, con acusaciones de un lado y una defensa pública por parte del equipo del influencer.