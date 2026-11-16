Ansiedad y depresión encabezan las consultas en el Hospital Psiquiátrico de Campeche

Los trastornos de ansiedad y depresivos se mantienen como las principales causas por las que las y los campechanos buscan atención profesional en el Hospital Psiquiátrico de Campeche; sin embargo, la ideación suicida representa actualmente el motivo de mayor preocupación para los especialistas, ante los riesgos que implica para la integridad y la vida de quienes enfrentan estos padecimientos.

El director general del nosocomio, Gilberto García Salazar, informó que, de acuerdo con el balance de servicios al cierre del tercer trimestre de 2026, hasta septiembre se contabilizaron alrededor de 12 mil atenciones en las distintas áreas del hospital, entre ellas consulta externa, urgencias, psicoterapia, estudios de psicometría y electroencefalografías.

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Detalló que, entre la población adulta, los trastornos de ansiedad ocupan el primer lugar de atención, seguidos de los trastornos depresivos, aunque advirtió que la ideación suicida es el problema que genera mayor preocupación. En el caso de la población infantil, predominan los trastornos de ansiedad, así como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que continúan entre los principales motivos de consulta.

En cuanto a la incidencia por sexo, explicó que los trastornos depresivos se presentan con una frecuencia dos veces mayor en mujeres que en hombres. No obstante, los suicidios son más frecuentes entre la población masculina. Entre los menores, el déficit de atención predomina en varones, mientras que los trastornos de ansiedad presentan una proporción prácticamente igual, de 50 por ciento entre niños y niñas.

Aunque no hay cobertura total de medicamentos se trabajan en gestiones con autoridades federales / POR ESTO!

Agregó que otros padecimientos, como los trastornos de personalidad y los psicóticos, entre ellos la esquizofrenia, no muestran un predominio significativo por sexo.

Respecto a la capacidad de atención, aseguró que el hospital mantiene sus servicios de manera regular, incluso durante diciembre, cuando las celebraciones y la carga emocional pueden representar factores de riesgo. Precisó que, aunque parte del personal toma vacaciones, el área de urgencias permanece disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

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Sobre el abasto de medicamentos, indicó que se mantiene entre 80 y 95 por ciento, aunque reconoció que difícilmente se alcanza una cobertura total. Señaló que existe preocupación de las autoridades sanitarias por las limitaciones en el suministro y que se realizan gestiones a nivel federal.

Finalmente, informó que la ocupación hospitalaria se encuentra alrededor del 80 por ciento, con un 20 por ciento de capacidad disponible para atender posibles emergencias de fin de año. El nosocomio cuenta con 25 camas censables y mantiene disponibles dos camas para hombres y dos para mujeres destinadas a situaciones de emergencia.