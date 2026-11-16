Detienen a dos hombres por presunta tentativa de homicidio en el fraccionamiento Villas Otoch de Cancún

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Saulo “N” y Michael “N”, investigados por su probable participación en hechos ocurridos el 15 de noviembre en una parroquia de la avenida Los Tules, en el fraccionamiento Villas Otoch, Supermanzana 227, en Cancún.

De acuerdo con las primeras investigaciones, durante la celebración de un culto religioso se escucharon detonaciones de arma de fuego en el exterior del inmueble. Poco después, un hombre ingresó al templo y gritó que querían matarlo, por lo que salió corriendo por otra puerta.

Noticia Destacada Reporte por disparos moviliza a policías en el fraccionamiento Villas Otoch de Cancún

Su madre, quien también se encontraba en la parroquia, lo siguió y observó a un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego.

Ambos hechos fueron reportados a las autoridades, que posteriormente lograron detener a dos sujetos señalados por vecinos como presuntos responsables de amenazar a habitantes de la zona.

La Fiscalía indicó que, al momento de su detención, Saulo “N” y Michael “N” se identificaron como policías auxiliares del Estado de México, adscritos a una empresa con operaciones en Cancún, y aseguraron que se encontraban activos.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación por su probable relación con el delito de homicidio en grado de tentativa. Su situación jurídica deberá definirse dentro del plazo constitucional.

La detención se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal. La víctima permanece bajo identidad reservada.