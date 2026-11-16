Sheinbaum Pardo alcanza 69.8% de aprobación en México; Rosa Icela Rodríguez destaca encuesta antes de la APEC 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo 69.8% de aprobación ciudadana en México, de acuerdo con una encuesta de noviembre de 2026 que compara la imagen de mandatarios de América Latina.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria presentó los resultados del estudio elaborado por CB Global Data y aseguró que reflejan el respaldo de la población a la mandataria mexicana.

Las declaraciones se realizaron mientras Sheinbaum se encuentra en China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

¿Qué dijo Rosa Icela Rodríguez sobre la aprobación de Sheinbaum?

La secretaria de Gobernación señaló que el estudio coloca a Sheinbaum en una posición destacada dentro de la medición regional, con 69.8% de aprobación entre las personas encuestadas en México.

Rodríguez Velázquez atribuyó este resultado a las acciones del Gobierno federal, particularmente a los incrementos del salario mínimo, la recuperación del poder adquisitivo y la continuidad de los programas sociales.

Noticia Destacada Sheinbaum alcanza 69.3% de imagen positiva en América Latina, según encuesta de CB Global Data

La funcionaria también destacó que estas políticas buscan mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

De acuerdo con la encuesta de CB Global Data, levantada del 4 al 9 de noviembre, participaron 51 mil 350 personas mayores de edad de 18 países latinoamericanos. Los porcentajes corresponden a la opinión de los encuestados en cada nación y no representan una votación regional conjunta.

Gobierno destaca imagen de México durante la visita de Sheinbaum a China

Al ser cuestionada sobre la imagen internacional de México, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que la confianza en el país no depende únicamente de las acciones del Gobierno actual, sino también de su historia, sus recursos naturales y sus relaciones económicas.

Asimismo, mencionó los avances que, desde la perspectiva del Ejecutivo, se han registrado en materia de derechos sociales, educación y salud.

La secretaria señaló que estos elementos forman parte de la imagen que México proyecta durante la participación de Sheinbaum en la APEC, donde tiene previstas reuniones con representantes de otras economías de la región.

La mandataria mexicana sostendrá este martes 17 de noviembre encuentros bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte de su agenda internacional.

IO