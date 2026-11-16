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Campeche / Sucesos

Conductor choca contra camioneta estacionada y abandona su vehículo en Bécal, Campeche

El conductor intentó retirarse en su automóvil, pero la unidad dejó de funcionar y escapó a pie.

Por Erik Caamal

16 de nov de 2026

1 min

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Una grúa trasladó el automóvil al corralón municipal para las investigaciones
Una grúa trasladó el automóvil al corralón municipal para las investigaciones / Erik Caamal

Daños materiales de regular cuantía dejó un accidente ocasionado por un conductor que chocó contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada. Tras el impacto, el responsable descendió de su vehículo y huyó del lugar, por lo que abandonó la unidad en el sitio del percance.

Los hechos fueron reportados la noche de ayer, alrededor de las 22:30 horas, sobre la calle 29, a unas cuadras del centro de la localidad, donde se encontraba estacionada la camioneta cuando un automóvil Ford Fiesta se impactó contra ella y le ocasionó daños de consideración.

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De acuerdo con los datos recabados, el conductor intentó retirarse del lugar a bordo de su vehículo, pero este dejó de funcionar. Ante esta situación, descendió y escapó a pie. Hasta el momento se desconoce si manejaba bajo los efectos del alcohol, pues en el automóvil no fueron encontrados indicios de bebidas embriagantes.

El fuerte impacto alertó a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios para averiguar lo sucedido. El propietario de la camioneta también acudió al sitio y dio aviso a las autoridades, debido a los daños ocasionados a su unidad, que estaba debidamente estacionada.

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Tras el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido. Como ninguna persona se presentó para reclamar el automóvil abandonado, después de casi una hora solicitaron una grúa para trasladarlo al corralón municipal.

Posteriormente, el caso fue turnado a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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